Interdiction d’allumer un feu pendant un mois dans les secteurs sensibles de l'Hérault

En raison des conditions inédites de sécheresse et au regard des dernières prévisions météorologiques, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a décidé d’interdire "l’emploi du feu", à partir de ce lundi et pour une période d’un mois dans les secteurs du département sensibles au risque incendie. Il est interdit d'allumer un feu sur "tous les terrains couverts de forêts, de bois, de plantations, de landes, garrigues et maquis".

Interdiction élargie aux professionnels

Dans un communiqué, la préfecture rappelle que "si le brûlage des déchets verts de parcs et jardins est déjà prohibé par le règlement sanitaire départemental, toute l’année, en tout lieu et pour toute personne, cette nouvelle mesure préfectorale élargit l’interdiction aux brûlages de végétaux coupés ou sur pied effectués par les professionnels, les agriculteurs et les forestiers".

Débroussailler, oui. Brûler, non

L’obligation de débroussailler qui s’impose à certains propriétaires reste inchangée car elle permet d’éviter la propagation des feux et de faciliter l’intervention des services de lutte contre les incendies. Pour autant, jusqu'à la fin de l'interdiction préfectorale, "les déchets issus du débroussaillement ne doivent pas être brûlés mais amenés en déchetterie, ou être broyés et stockés"

Enfin, il est rappelé qu'en cas d’incendie, "même involontaire, des amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 € peuvent être prononcées, ainsi que des peines d’emprisonnement et le paiement de lourds dommages et intérêts".