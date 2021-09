Interdiction de boire l'eau du robinet pour 3.000 habitants dans le Loiret

On ne peut plus boire l'eau du robinet dans trois (petites communes) du Giennois, dans le Loiret, et ce au moins jusqu'à lundi prochain inclus : Saint Brisson-sur-Loire, Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Firmin-sur-Loire. En cause : la présence d'une bactérie découverte dans le réseau d'eau potable (l'Escherichia coli).

L'agence régionale de santé (ARS) a procédé à de nouvelles analyses. En attendant, des bouteilles d'eau minérale ont été distribuées aux quelques 3 000 habitants concernés. L'ARS demande aux collectivités concernées d'inspecter les installations, les réservoirs, d'effectuer des purges et de sur chlorer l'eau. D'autres prélèvements pour analyses auront lieu lundi prochain.