Interdiction de l’emploi du feu en Corse : quelles alternatives ?

En Corse, brûlage et écobuage sont interdits jusqu'au 24 février inclus via arrêté prefectoral

Corse, France

Avec 18 contraventions en Haute-Corse, 17 en Corse-du-Sud durant les deux dernières semaines, la gendarmerie de Corse indique que le temps de la pédagogie est révolu. Pour autant, les règles et surtout les moyens sont méconnus, voire difficilement accessibles.

Malgré l'interdiction préfectorale en vigueur en Corse, la gendarmerie a établi 35 contraventions en 15 jours © Maxppp - maxppp

Une certaine tolérance

Hors arrêté préfectoral, l'incinération des déchets verts est officiellement interdite toute l'année et à tout le monde. Cependant la tolérance existe pour certains végétaux d'octobre à mai. La Direction des territoires et de la mer préconise même cette solution pour le moyen terme. Philippe Ollandini, chef de l'unité Forêts et Défense des forêts contre les incendies à la DDTM : « _Si le particulier ne peut pas évacuer en déchetterie ou broyer ses déchets, il y a une tolérance pour qu’il les incinère sur son terrain_…Les plus grosses agglomérations disposent de déchetteries, la question se pose plus sur les communes rurales. Il serait souhaitable qu’elles se dotent de broyeurs pour les mettre à disposition des habitants. »

Broyer et recycler plutôt que de brûler, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Les broyeurs ont un coût, 500 € pour les plus petits, et ils sont parfois trop justes pour les grosses masses de végétaux. Dans certains cas les communes doivent aussi employer des agents communaux spécialement dédiés.

Fin de la pédagogie

Les derniers incendies sont probablement le fait de brûlages de déchets verts non-seulement mal maitrisés, mais surtout illégaux et la verbalisation est désormais la norme avertie la gendarmerie. Yasmina Tadlaoui, chef d'escadron de la gendarmerie de Corse : « Les patrouilles ne sont pas renforcées spécifiquement sur ce thème-là, en revanche tous les militaires de la gendarmerie sont particulièrement sensibilisés. Il est vrai qu’on a eu une période de pédagogie, là ce n’est plus du tout le cas ! »

Contravention encourue : minimum 135€ d'amende, jusqu'à 6 mois de prison et 3750 euros si vous déclenchez un incendie. Des peines qui explosent si le feu touche un de vos voisins.