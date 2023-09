Interdiction de pêche à Senaide, dans les Vosges, après une pollution dans le ruisseau

La pêche est interdite dans le ruisseau du Clan, à Senaide, dans les Vosges. Tout comme l'abreuvement des animaux. La mesure a été prise par la préfecture des Vosges mercredi 13 septembre après une pollution dans le cours d'eau.

Sans en préciser la nature, les autorités locales ajoutent que cette contamination a entraîné "une mortalité piscicole". Un barrage a été mis en place pour stopper la propagation. Elle "n'a pas d'impact sur la consommation d'eau potable dans le secteur", indiquent encore les autorités.

La Haute-Marne également concernée

Cette pollution s'étend sur une dizaine de kilomètres, et touche la Haute-Marne. L'interdiction s'applique donc aussi sur le département voisin, précise la préfecture : "sur le ruisseau de Clan de la limite départementale des Vosges et jusqu'à sa confluence avec l'Apance située sur la commune de Villars-Saint-Marcellin, sur l'Apance et ses affluents, de la confluence avec le ruisseau de Clan et jusqu’à la limite aval avec le département des Vosges."