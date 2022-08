Interdiction des feux de camp : les gardes de la Réserve veillent sur les Hauts plateaux du Vercors

En début de semaine les agents de la Réserve naturelle nationale ont procédé à une opération de sensibilisation et de contrôle. L'objectif était de rappeler aux randonneurs quelques règles de base en vigueur sur les Hauts plateaux, notamment l'interdiction des chiens et des feux de camp.

L'endroit est magique : face au Mont Aiguille, des randonneurs ont installé leurs tentes autour de la cabane de Chaumailloux, à 1.670 mètres d'altitude. Un lieu parfait pour bivouaquer, même si l'eau, en cet été particulièrement sec, est rare sur les Hauts plateaux du Vercors. L'herbe, jaunie par endroit, a un peu reverdi à d'autres grâce aux dernières pluies. Mais les sols, globalement, sont secs. Benoît Betton, le conservateur de la Réserve naturelle nationale des Hauts plateaux du Vercors, remarque qu'il manque quelque chose... "Ici en juillet-août on devrait avoir plein de sauterelles : on ne les voit pas et ces sauterelles, c’est typiquement une ressource alimentaire intéressante pour les jeunes Tétras lyre. Le Tétra lyre est une espèce emblématique pour le Vercors, une espèce déjà extrêmement menacée." Les ongulés aussi peinent à trouver de l'eau dans ce terrain karstique où l'élément liquide est rapidement happé par les réseaux souterrains. Sont-ils descendus, ces ongulés? Ont-ils quitté les limites de la Réserve pour s'abreuver? "Il y a plein de choses que l’on n’arrive pas encore à mesurer maintenant", souligne l'agent.

Sols fragiles

Benoît Betton, conservateur de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors © Radio France - Lionel Cariou

Mais si Benoît Betton est venu ici en cette fin de journée, ce n'est pas pour mesurer les conséquences de la sécheresse sur la faune et la flore. Le conservateur de la Réserve a organisé une opération pour informer, et au besoin verbaliser les randonneurs qui enfreindraient les règles. Six équipes sont sur le terrain, sillonnant les Hauts plateaux à l'heure où poussent les tentes. Leur rôle : aller à la rencontre de celles et ceux qui ont prévu de passer la nuit dans cet écrin de nature où il n'est pas rare d'observer les bouquetins.

Car ici, sur les Hauts plateaux du Vercors, une réglementation été mise en place afin de conserver la biodiversité : les chiens sont interdits, tout comme les drones et les feux de camps. Il s'agit d'abord de protéger les sols, très fragiles. "Un sol comme celui-là, on estime qu’il faut plusieurs millénaires pour qu’il se reconstitue en termes de micro faune et de micro flore (...), fait remarquer le conservateur. Donc oui, un feu ce n'est pas anodin! Ensuite il y a tout l’impact qu’on ne mesure pas sur sur la faune locale, ultra sensible : quand une odeur de chien traîne sur la réserve naturelle - c’est aussi pour ça que les chiens sont interdits en réserve naturelle - les animaux sont perturbés. Quand il y a des feux de forêt ou des feux de bivouac, ce sont des éléments qui viennent les mettre en stress. Et si on peut éviter de mettre en stress des animaux au cœur d’une réserve naturelle, ce n'est pas plus mal..."

Risques d'incendie

Et puis il y a le risque d'incendie, particulièrement prégnant à cause de la sécheresse. Il y a eu cette année selon Benoît Betton deux départs de feu causés par la foudre. Un autre, côté Drôme, qui aurait pour origine un mégot de cigarette. Tous ont pu être éteints à temps. Comme ce feu qui s'est déclenché début août, au-dessus de la cabane de Chaumailloux : le sol est noirci sur quelques mètres carrés et on devine que les flammes ont léché le tronc d'un pin à crochets. Tout est parti d'un feu de camp mal éteint. Quatre pompiers ont été hélitreuillés sur la zone et ils sont parvenus à l'éteindre avant qu'il ne se propage. Le risque dans ce cas, souligne Benoît Betton, c'est que le feu se propage en sous-sol.

Les gardes de la Réserve naturelle sont assermentés © Radio France - Lionel Cariou

Depuis le début de l'été, les agents de la Réserve naturelle nationale ont recensé plus d'une centaine d'anciens foyers - à chaque fois ils relèvent les coordonnées GPS. Mais rares sont les contrevenants à être pris sur le fait. Une vingtaine de contraventions ont été dressées l'an dernier, pour des feux ou des chiens. Les Haut plateaux sont vastes et les gardes ne peuvent pas être partout. Alors ils font souvent de la prévention et de la sensibilisation auprès des promeneurs qu'ils rencontrent.

Médiation

Aujourd'hui, Benoît Betton est accompagné par Alan, un "éco-garde" du Parc naturel régional du Vercors, basé habituellement dans la partie Nord. Lui, contrairement au conservateur de la Réserve et ses agents, n'a pas de pouvoirs de police. Son rôle est d'entretenir les sentiers et de faire de la médiation. L'éco-garde aborde deux jeunes randonneurs qui s'apprêtent à déplier leur tente. Ils viennent de Lyon et font le tour du Mont-Aiguille. "Vous connaissez un peu la réglementation?" s'enquière Alan. "Pas de feu, pas d'animaux de compagnie, liste Marin, adossé à un rocher ; ne pas sortir des sentiers, les déchets ça va de soi c'est en auto-suffisance, respecter la faune locale, éviter les nuisances sonores." Le message est bien passé. Marin se fait juste préciser les horaires pour le bivouac - l'éco-garde lui répond qu'il faut avoir démonté la tente avant 9 heures du matin. Son ami Karim, novice en randonnée, trouve normal qu'il y ait des règles : "c'est du bon sens, on vient dans la nature pour se ressourcer et pas pour la salir davantage."

Sur les Hauts-Plateaux, au-dessus de la cabane de Chaumailloux © Radio France - Lionel Cariou

Visiblement, tout le monde n'a pas cette conscience. Un peu plus loin, Alan montre du papier toilette que des promeneurs ont abandonné par terre plusieurs jours auparavant... Et l'éco-garde de rappeler les bons gestes : on redescend ses déchets dans un sac poubelle. La tournée se poursuit. Sur l'autre versant, c'est un groupe d'une petite vingtaine de personnes qui s'installe sous les arbres pour la nuit. "J'espère qu'ils ne sont pas en train de récolter du bois mort", s'inquiète Benoît Betton en s'approchant. La suite le rassure : il s'agit de jeunes en formation qui préparent l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne-montagne. Ils sont parfaitement informés des règles, soucieux de limiter leur empreinte. Demain, ce seront eux qui relaieront les messages de prévention auprès des randonneurs qu'ils accompagneront.

Bivouac sur les Hauts-Plateaux © Radio France - Lionel Cariou

Ce mardi soir, la quinzaine d'agents mobilisés ont rencontré quelques 200 personnes. Aucune infraction n'a été constatée.