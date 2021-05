Interdiction des véhicules polluants à Rouen : une aide de 2.000 euros pour les professionnels

Le conseil métropolitain de Rouen a voté ce lundi soir une aide pour les artisans qui doivent acheter un véhicule moins polluant : 2000 euros par artisan concerné. S'ils ne changent pas de véhicule, ils ne pourront plus travailler dans un périmètre, une ZFE, une zone à faibles émissions, qui entre en vigueur à Rouen dès le mois de juillet prochain.

Les véhicules professionnels diesel antérieurs au 31 décembre 2005 bannis

Dans ce périmètre situé à l'intérieur des boulevards rive droite et rive gauche à Rouen, certains véhicules seront interdits. Ces zones seront interdites aux véhicules à moteur diesel, antérieurs au 31 décembre 2005.

"A partir de juillet 2021, ne sont concernés que les professionnels, pour les particuliers ce sera à partir de mi 2022. Pour les professionnels, les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds sont concernés, pas ceux à essence, uniquement ceux à diesel. Ceux qui seront interdits dans la ZFE, ce sont les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds diesel, antérieurs au 31 décembre 2005. Si vous avez un véhicule à essence, vous n'êtes pas concerné par la ZFE. Si vous êtes professionnel, que vous avez un véhicule diesel, acheté en 2005 ou avant, la ZFE crée une obligation, et c'est là où l'aide est intéressante", explique Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole.

Les explications du maire de Rouen et président de la métropole, Nicolas Mayer- Rossignol. Copier

D'abord le centre de Rouen, puis quinze communes de la métropole

Les professionnels concernés pourront demander une aide de 2.000 euros pour acheter une camionnette moins polluante, en plus des aides nationales comme la prime à la conversion ou bonus écologique de l'Etat. Sinon ils ne pourront plus accéder à certaines zones avec leur vieille camionnette. Cette ZFE doit être étendue à une quinzaine de communes de la métropole en 2022.

"Le premier périmètre concernera uniquement les commerçants, artisans et PME - petites et moyennes entreprises, sur le périmètre intra-boulevards rive droite et rive gauche à Rouen en juillet 2021. En 2022, le périmètre sera étendu à une quinzaine de communes de la métropole de Rouen. Ce sera étendu en 2022 / 2023 aux particuliers", ajoute-t-il.

Les explications du maire de Rouen et président de la métropole, Nicolas Mayer Rossignol Copier

Le budget prévu par la métropole pour ces aides est de 1,2 million d'euros.