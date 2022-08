Pollution : le gouvernement dit réfléchir à l'encadrement des vols en jets privés

En pleine crise climatique et alors que les Français sont invités à économiser l'énergie, les vols en jets privés des très riches font polémique cet été. À quelques jours de la rentrée, le gouvernement dit réfléchir à les encadrer via son plan de sobriété. Voici les premières pistes évoquées.

Leurs vols sont scrutés sur les réseaux sociaux : de Taylor Swift à Bernard Arnault, la pression s'amplifie sur les célébrités, personnalités politiques et grands patrons pour limiter leurs déplacements en jet privé à l'empreinte carbone élevée. Alors que l'été est brûlant, que la crise énergétique promet un hiver compliqué dans le monde entier et qu'en France comme ailleurs, les citoyens sont invités à la sobriété, ces trajets - de quelques minutes parfois - provoquent la colère et poussent le gouvernement français à réagir.

Taylor Swift "célébrité la plus pollueuse de l'année" avec 170 vols depuis janvier

En juillet par exemple, le compte "Celebrity Jets" révélait que la star de téléréalité Kylie Jenner avait pris un jet privé pour un vol de 17 minutes en Californie. Tollé sur les réseaux sociaux : "Ils nous disent à nous, les gens de la classe ouvrière, de culpabiliser pour notre vol annuel lors de vacances bien nécessaires pendant que ces célébrités prennent des jets privés tous les deux jours comme si c'était un Uber", avait par exemple tweeté une internaute outrée.

"Pollueur et criminel", s'est énervé un autre au sujet du réalisateur Steven Spielberg, accusé d'avoir pris un vol de 28 minutes. De nombreux "mèmes", des photos ou vidéos humoristiques, ont aussi circulé pour se moquer de la chanteuse Taylor Swift après le classement de l'agence de marketing Yard, qui la déclare "célébrité la plus pollueuse de l'année", avec 170 vols depuis janvier.

En France, un porte-parole du groupe Bouygues assure que l'avion suivi par "I Fly Bernard" et présenté comme celui de Martin Bouygues appartient à tout le groupe et "est utilisé par plusieurs collaborateurs". Il précise que les émissions de CO2 de l'avion sont compensées par des projets de reforestation, une solution critiquée car elle ne réduit pas les émissions de manière substantielle. Bernard Arnault, Jean-Charles Decaux et Vincent Bolloré, également visés par le compte Twitter, n'ont pas souhaité commenter.

Un secteur en croissance de près de 20% ces derniers mois

Le marché des jets privés, ces petits avions d'une vingtaine de places affrétés en majorité par des entreprises, est en plein boum depuis la pandémie. Les clients souhaitant éviter les suppressions de vols et la foule face au virus. Le secteur est en croissance de près de 20% ces derniers mois, selon l'ONG Transport et Environnement. Y compris chez nous. Un vol sur dix qui décolle de France est effectué par un jet privé. En 2019, 40% des vols en jets privés en Europe décollaient de France et de Grande Bretagne.

On parle là d'aviation d'affaires, ou d'aviation privée. Ce sont des vols à la demande, non touristiques par opposition à l'aviation civile, et réservés à une cliente aisée. Une heure de vol pour un petit jet coûte en effet près de 4.000 euros.

Cinq à quatorze fois plus polluant qu'un vol classique

Pourtant, "en Europe, les trois quarts de ces vols pourraient être faits en train", dénonce Transport et Environnent, qui regroupe des ONG européennes du secteur. Et si les jets n'émettent que 1,3% de la pollution produite par l'ensemble des avions, sur un même trajet, les avions privés polluent en moyenne cinq à quatorze fois plus qu'un avion de ligne car ils sont moins performants (moins de portance notamment en raison de leur petite taille), et transportent moins de voyageurs.

"Une heure de jet va émettre autant de carbone qu'un Français dans sa voiture pendant un an" - Lucas Chancel

"Nous sommes dans une démesure totale qu'il est urgent de régler", a déploré ce lundi sur franceinfo Lucas Chancel, codirecteur du laboratoire sur les inégalités à l’École d’économie de Paris. "Une heure de jet privé va émettre autant de carbone qu'un Français dans sa voiture pendant une année", a-t-il rappelé, appelant à "ne pas braquer les Français à qui l'on demande des efforts".

Quelles pistes envisagées en France ?

Alors face à la polémique, le gouvernement français dit réfléchir à une régulation des vols privés dans le cadre de son plan sobriété annoncé pour la rentrée. Il en sera aussi question lors de la prochaine réunion des ministres des Transports européens, en octobre. "Je pense qu’on doit agir et réguler les vols en jet privé", a ainsi déclaré Clément Beauné ce week-end dans Le Parisien-Aujourd'hui en France. "Cela devient le symbole d’un effort à deux vitesses", a confié le ministre délégué chargé des Transports, emboîtant le pas au secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, qui s'est réjoui ce lundi que sa proposition de l'interdiction des jets privés "puisse au moins engager le débat".

Première piste donc : rendre public les déplacements en jets privés même si cela existe déjà sur les réseaux sociaux donc mais sans réel impact pour l'instant.

même si cela existe déjà sur les réseaux sociaux donc mais sans réel impact pour l'instant. Deuxième piste du ministre : taxer plus fermement ces déplacements . Mais cette solution n'est pas la bonne répondent plusieurs associations environnementales. Ceux qui ont les moyens de se payer un vol en jet privé, ont les moyens de payer les taxes qui vont avec, expliquent-elles.

. Mais cette solution n'est pas la bonne répondent plusieurs associations environnementales. Ceux qui ont les moyens de se payer un vol en jet privé, ont les moyens de payer les taxes qui vont avec, expliquent-elles. Enfin, dernière piste : encadrer l'usage en réglementant, et même en interdisant les vols les plus courts. Un peu sur le modèle de la loi Climat et Résilience qui interdit déjà les vols commerciaux en avion pour les destinations accessibles en train en moins de 2h30, depuis le 1er avril 2022.

Une régulation à forte dimension symbolique, dans un premier temps. "Sur le fond, nous ne sommes qu'au début des efforts que chacun devra faire pour réaliser cette transition climatique", conclut Lucas Chancel, "et pour cela, si il n'y a pas un sentiment de justice, un sentiment partagé par les Français à qui on va demander des efforts supplémentaires dans les mois, dans les années qui viennent, un sentiment selon lequel tout le monde est mis à contribution, ce sera très difficile de faire cette transition".