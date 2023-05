Irrigation de la plaine de Chomérac : la fin d'un scandale

C'était devenu au fil du temps un véritable scandale. La dégradation du réseau d'irrigation de la plaine de Chomérac devenait peu à peu inacceptable vu le manque d'eau dont souffre l'Ardèche en été.

Un rendement de 30%

La réseau qui part du barrage de Baix/Le-Logis-Neuf sur le Rhône a été construit au début des années 70. Il remonte jusqu'à Alissas à côté de Privas et permet l'irrigation des terres agricoles. La conduite principale est en béton et depuis 50 ans elle s'est fortement dégradée. Les fuites se multiplient si bien que sur 10 litres d'eau pompés dans le Rhône on estime que seuls trois litres sont aujourd'hui utilisables.

Première action concrète après les assises de l'eau

Le département via le syndicat départemental de développement, d'équipement et d'aménagement de l'Ardèche (SDEA) a décidé de rénover ce réseau. Les travaux ont débuté en janvier 2023 et se termineront en janvier 2024 pour un coût de 8 millions d'euros. "Il s'agit de remplacer la conduite principale en béton par une conduite en fonte plus résistante" explique Paul Rampa, président du groupe de travaux publics Rampa installé au Pouzin. "C'est la première action concrète issu des assises de l'eau" explique le président (LR) du conseil départemental Olivier Amrane. Les assises de l'eau qui réunissent les acteurs du département autour de la ressource en eau en Ardèche se sont réunis deux fois depuis le mois d'octobre 2022.

Des travaux sont programmés également pour le réseau d'irrigation du Sud Ardèche sur le Chassezac dont le rendement est le même : aux alentours de 70% de perte d'eau.