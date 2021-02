Isère : à La Tour-du-Pin, début de l'expérimentation pour encourager le tri des déchets alimentaires

Depuis la mi-janvier, à La Tour-du-Pin (Isère) des ambassadeurs du tri du Sictom de la région de Morestel, vont d'habitation en habitation. Objectif : expliquer aux 2.500 foyers qui ont été ciblés qu'ils pourront tout bientôt trier leurs déchets alimentaires en vue d'en faire du compost. Ces foyers du centre-ville mais aussi de résidences collectives ne bénéficient pas d'un espace vert pour passer au compostage.

Aujourd'hui, sur la commune, certains ont un composteur dans le jardin et se serve de cet engrais naturel pour le potager. Il existe aussi à certains endroits, comme dans des écoles ou au pied de quelques immeubles, du compostage partagé où des particuliers déposent leurs déchets et le compost est ensuite utilisé par certains.

Mais en habitats collectifs, type immeubles, ou en centre-ville, sans jardin ou petit cour, c'est plus compliqué. "Donc là, on teste la collecte séparée. On met des petits points d'apport volontaire de bio-déchets. Ce sont des petits volumes pour limiter les nuisances et pour pouvoir organiser très fréquemment une collecte", indique Isabelle Girerd-Martin, la directrice du Sictom de la région de Morestel.

Premiers ramassages ce lundi 7 février

A compter du lundi 7 février, les déchets déposés par les habitants dans l'un des 11 sites d'apport volontaire ou dans les bacs installés au pied de certains immeubles seront collectés pour être envoyés à la plateforme de compostage d'Anthon, près de Crémieu. Le compost est ensuite utilisé par des agriculteurs pour "nourrir" leurs champs, leurs parcelles. "C'est mieux que ce soit valoriser en compost plutôt que ce soit brûler. Incinérer des déchets alimentaires qui sont plein d'eau (ndlr : ils sont composés environ à 80% d'eau), ça n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau production d'énergie. Autant les faire retourner à la terre", explique Zoé Picard, en charge de cette opération pour le Sictom de la région de Morestel.

Environnement, coût, réglementation

Il y a aussi un argument financier pour Laurent Guillet, maire de Saint-Hilaire-de-Brens et vice-président à la transition écologique. "La taxe générale sur les activités polluantes augmentent, donc incinérer va coûter de plus en plus cher", dit-il. Isabelle Girerd-Martin, la directrice du Sictom explique qu'aujourd'hui le compostage coûte deux fois moins cher que l'incinération : "le prix du compostage va rester le même quand celui de l'incinération va mécaniquement augmenter avec la hausse de la taxe d'ici 2025."

Si ce syndicat de déchets avait envie d'aller vers cette voie-là, il est aussi poussé à le faire - comme les autres d'un point de vue réglementaire. "D'ici fin 2023, l'ensemble des foyers doit avoir une solution pour trier ses déchets", d'après Isabelle Girerd-Martin.

A La Tour-du-Pin, d'après Zoé Picard, l'accueil des habitants est bon. "On a moins de 20% de refus. Et on a des refus pour de bonnes raisons : des personnes qui valorisent déjà parce qu'elles ont l'habitude d'apporter chez quelqu'un qui composte ou par qu'elles utilisent déjà un site de compostage partagé de la commune ou parce qu'elles ont un "lombricompost". Ce n'est pas seulement des refus du projet. On a aussi des personnes qui nous disent ne pas avoir de déchet alimentaire ou très peu."

Et ceux qui disent "oui" ne sont pas bien longs à convaincre. "Beaucoup de personnes attendaient ce service. Ce sont des personnes que ça dérange de mettre de la nourriture à la poubelle", fait remarquer Zoé Picard. C'est le cas par exemple de Nathalie, qui habite dans un des immeubles HLM du quartier des Dauphins : "ça m'intéresse parce des fois il y a beaucoup de restes de pain, les fruits, n'importe, ça va à la poubelle."

L'un des bacs qui va recevoir les déchets alimentaires et qui a été installé en centre-ville. © Radio France - Céline Loizeau

Un petit seau donné et des lieux de dépôt identifiés

Comme ceux qui acceptent le jeu de cette expérimentation, Nathalie a reçu un petit seau qu'elle remplira avec ses déchets type croûtes de fromage, coquilles d’œuf, épluchures de légumes, restes de viande ou de poisson. Elle devra ensuite le déposer dans un bac. Cela veut dire un peu plus de discipline dans la cuisine et un peu de marche pour vider le seau, mais "aucun souci" pour elle.

L’expérimentation doit durer jusqu'à la fin de l'année. "L'intérêt c'est d'identifier le fonctionnement le plus adapté. Définir les fréquences de collecte, de nettoyage des bacs. On teste du matériel différent. Donc à la fin de l'année, on aura une visibilité sur les résultats", souligne la directrice du Sictom de la région de Morestel. Le syndicat envisage ensuite de développer le service dans une dizaine de centres-bourgs de communes dont il a la charge, sachant que l'an prochain il doit couvrir un périmètre plus large, passant de 45 à 95 communes et de 90.000 à 150.000 habitants.

"Parallèlement, en milieu rural, on va continuer d’inciter ceux qui peuvent avoir un composteur individuel de s'équiper. L'objectif est de 8.000 sur 3 ans. Et on va encore développer le compostage partagé", précise Laurent Guillet, le vice-président à la transition écologique.