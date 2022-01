Isère : avec la décrue, l'heure est au nettoyage sur les routes et dans les champs du Bouchage

La commune du Bouchage dans le Nord-Isère retrouve ses champs et ses routes. Les eaux du Rhône ont reculé en quatre jours suite à l'inondation volontaire pour protéger Lyon et s'il n'y a pas de gros dégâts, il reste à nettoyer sur certaines routes et dans les exploitations agricoles.

Les eaux du Rhône ne sont pas montées aussi haut qu'imaginé dans la plaine du Bouchage mais elles laissent derrière elles beaucoup de boue et des amas de branches et de feuilles mortes. Presque une semaine après l'inondation volontaire du secteur pour protéger Lyon suite aux intempéries, l'heure est au nettoyage sur les routes et chez les agriculteurs.

Les parcelles se vident progressivement mais l'eau est encore bien présente et elle laisse des traces. "Il y a du courant là, il y a une sortie de tuyau qui traverse la route donc on voit que l'eau est aspirée et qu'elle ressort de l'autre côté" explique Christophe Perrier, adjoint en charge de la voirie et des fossés. "Le travail d'évacuation se fait mais comme on est un village qui est plat, ça repart très doucement."

Des amas de boue et de canne de maïs sur les routes

Une odeur de vase flotte autour des plus grandes étendues d'eau, le limon s'est collé aux troncs des arbres et laisse des amas de boue, de paille, "beaucoup de cannes de maïs parce qu'elles ont été moissonnées il n'y a pas très longtemps" continue l'élu. Patrice Jacquier, l'agent communal s'occupe du nettoyage mais il est sur le pont depuis une semaine. "La surveillance pendant la montée de l'eau et après la décrue, c'est plusieurs jours de travail" explique-t-il. "J'ai une balayeuse sur le tracteur pour les routes, après dans les chemins d'exploitations, les agriculteurs feront ce qu'ils ont à faire aussi."

Christophe Perrier, adjoint au maire en charge de la voirie et des fossés et l'agent communal Patrice Jacquier continue de surveiller les routes de près. © Radio France - Noémie Philippot

À la Ferme des Quatre Saisons, les exploitants ont nettoyé leur grange où l'eau a déplacé des caisses et quelques légumes. Mais le nettoyage des poireaux et des navets va prendre certainement un mois "parce qu'ils vont garder un peu ce limon qui va coller" explique Amandine Gagneux.

Des poireaux qui sentent la vase

Ses légumes ont bien bu la tasse. "Les navets ont plongé pendant trois jours, normalement ce n'est pas dramatique et les épinards, on verra s'ils jaunissent ou pas. Ils sont restés deux jours dans l'eau, ça aime moyennement l'eau" énumère l'agricultrice, mais "ça aurait pu être pire."

Reste quand même un gros travail de rinçage des poireaux car ils sont recouverts de "limon du Rhône donc on sent, il y a une grosse odeur de vase alors ça ne va pas être terrible dans un premier temps car ils ont bien baigné à l'intérieur." Amandine Gagneux va donc laisser un peu de temps avant de récolter sa deuxième parcelle, "on va bien les nettoyer, normalement ça devrait passer en quelques jours l'odeur mais c'est vrai que c'est moyennement appétissant" rit-elle, car finalement "on n'a pas eu trop de pertes, on a de la chance que ça ne soit pas monté très très haut."