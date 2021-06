Isère : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour des glissements de terrain et des aléas de sécheresse

Les victimes de ces glissements de terrain et sécheresses vont pouvoir être indemnisés par leurs assurances. Ils ont un délai de 10 jours pour en faire la demande. La préfecture de l'Isère a publié deux arrêtés ce lundi 7 juin pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour des glissements de terrains et des périodes de fortes sécheresses dans plusieurs communes du département.

Cela concerne des mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) pour la commune de Villeneuve-de-Marc en octobre 2020 et des aléas sécheresse réhydratation des sols pour les communes suivantes :

Pont-de-Claix, pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

Châtenay, Châtonnay, Cour-et-Buis, Marcollin, Montseveroux, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020.

Agnin, LesCôtes d'Arey, l'Isled'Abeau, Saint-Romain-de-Jalionas pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

La préfecture rappelle "que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne concerne que les biens assurés et couverts par un contrat d’assurance « dommages aux biens »". "Les dégâts causés aux biens non assurés des collectivités territoriales (voirie, ponts, ouvrages d’art, digues, réseaux d’assainissement et d’eau potable, restauration des cours d’eau, etc.) font l’objet d’autres aides publiques qui ne relèvent pas de l’état de catastrophe naturelle", écrit encore la préfecture dans son communiqué.