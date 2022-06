Isère : la Préfecture demande l'avis des habitants pour lutter contre la pollution de l'air

L'interdiction des voitures polluantes en ville, la fin des feux de cheminée, l'incitation à une industrie plus verte, la sensibilisation aux produits polluants... Voilà le genre de sujets au menu du nouveau Plan de protection de l'atmosphère (PPA) pour le territoire "Grenoble Alpes Dauphiné". Ce document, c'est une feuille de route, la base sur laquelle s'appuiera la Préfecture pour prendre des décisions ces prochaines années pour lutter contre la pollution de l'air. Santé Publique France estime qu'en Auvergne-Rhône-Alpes chaque année, 4300 décès sont liés à la pollution aux particules fines, 1 décès sur 10 dans les agglomérations comme celle de Grenoble et ses alentours.

"Il s'agit d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons"

Avant de le finaliser, la préfecture de l'Isère le présente à la population pour recueillir son avis. Si cette procédure d'enquête publique est obligatoire, le préfet de l'Isère Laurent Prévost espère bien que les citoyens concernés s'empareront du dossier : "Il s'agit d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons, avec tous les enjeux de santé publique qu'on connait. On y trouve des mesures qui pourront se traduire par _des règlementations sur la circulation routière, sur les modes de chauffage_, quelque chose de vraiment très large. Donc j'invite le plus grand nombre possible de nos concitoyens à aller sur le site de la préfecture, de prendre connaissance de ce document et de contribuer à l'élaboration finale de ce plan en donnant leur avis". L'idée pour la préfecture et que les citoyens ne découvrent pas le plan à sa validation définitive, et que le plus grand nombre ait pu y participer.

De quel avis parle-t-on ? Le plan prévoit d'ores et déjà des mesures prises au plan national ou européen, comme l'interdiction du chauffage à bois en foyer ouvert, c'est-à-dire des feux de cheminées. Le PPA va permettre de préciser à partir de quand et dans quel périmètre, et c'est là que l'avis des citoyens s'il est assez massif, doit permettre de faire modifier ce plan par la commission d'enquête qui se penche aussi dessus cet été. Ce plan est le troisième du genre pour ce territoire, après un premier en 2006, focalisé sur l'industrie et un second en 2014 qui y ajoute des questions de transport notamment. Le troisième se veut encore plus large et ambitieux selon la préfecture, avec de nouveaux volets comme la communication, pour alerter par exemple sur l'impact des peintures à solvant et les dangers de leur utilisation. Sur 32 actions envisagées, seules 2 sont de l'ordre de l'interdiction, précise la préfecture.

300 communes concernées en Isère

Au printemps 2021 déjà, une concertation citoyenne avait été mise en place, pour 140 avis récoltés selon la préfecture. Ce 3ème plan concerne un secteur qui couvre 297 communes de l'Isère, dans les communautés de communes ou d'agglomération du Grésivaudan, du Pays Voironnais, de Bièvre Est, de Bièvre Isère, de Saint Marcellin Vercors Isère, du Trièves et du Vals du Dauphiné, et bien sûr de la métropole de Grenoble.

Pour consulter le dossier et rendre son avis, plusieurs solutions : auprès de la DREAL de Grenoble (boulevard Joseph Vallier), et dans 29 mairies du territoire concerné pour la version papier, mais aussi sur le site du Registre Numérique. Les habitants des secteurs concernés ont jusqu'au 29 juillet pour rendre leur avis. Dans le même temps, la préfecture de Lyon lance la même procédure pour un autre PPA visant le bassin lyonnais. Un PPA qui couvre aussi la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, (La-Tour-du-Pin), de Vienne-Condrieu et d'Entre-Bièvre-et-Rhône, avec là aussi le 29 juillet comme date butoir.