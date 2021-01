Isère : le recyclage des déchets à l'arrêt depuis six semaines dans le centre de tri d'Athanor

Le centre de tri Athanor, situé sur la commune de La Tronche (Isère) et propriété de la métropole de Grenoble, ne recycle plus les déchets depuis mi-novembre en raison de problèmes mécaniques sur ses machines. Résultat : au lieu d'être recyclés, les déchets sont tous brûlés dans l'incinérateur.

Depuis six semaines, plusieurs tonnes de déchets envoyés dans le centre de tri Athanor, situé à La Tronche (Isère), ne sont pas recyclés comme prévu mais brûlés aux côtés des déchets non-recyclables dans un incinérateur. Cela concerne le contenu des poubelles d'environ 700.000 habitants de la métropole grenobloise mais aussi de l'Oisans, la Matheysine, le Trièves, le Grésivaudan et une partie du Pays voironnais et du Vercors.

Ce dysfonctionnement provient de problèmes mécaniques sur les machines du centre de tri et un retour à la normale est prévu pour le 13 ou 14 janvier.

172 non-conformités détectées sur les machines de tri

Mi-novembre, Dalkia, l'exploitant du site appartenant à la métropole grenobloise qui a succédé en mai dernier à la société Pizzorno, se rend compte que les 50 machines du centre de tri ont de gros problèmes de maintenance et 172 points de non-conformité sont découverts. Il s'agit essentiellement de problèmes mécaniques pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des employés du site.

Cela fait deux mois et demi que d'importantes réparations pour un montant de 400.000 euros sont en cours. Une partie des machines ont redémarré le 7 janvier et tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici à ce mercredi ou jeudi.

En attendant la reprise du fonctionnement normal du centre de tri, entre 300 et 600 camions-bennes du département déposent l'intégralité des déchets récoltés, dont ceux qui sont destinés au recyclage, à l’incinérateur afin d'être brûlés.

"Nous n'avions pas d'autre solution car nous avons une capacité de moins d’une semaine de stockage des déchets et nous ne pouvons pas les laisser en plein air car la pluie ou la neige détériore les déchets et rend impossible leur recyclage par la suite", explique Lionel Coiffard, vice-président à la métropole grenobloise, chargé de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets. Environ 10 à 15% des déchets ont tout de même pu être envoyés au centre de tri de Villefontaine "mais cela reste marginal, le centre est trop petit pour traiter plus de déchets", ajoute l'élu métropolitain.

Des problèmes passés sous silence

Si Lionel Coiffard reconnaît les problèmes de recyclage quand France Bleu Isère lui pose la question, aucune communication n'a été faite auprès des habitants. "Je l’assume pleinement", assure l'élu, "on veut encourager le geste du tri donc si on explique que pendant six semaines cela ne sert à rien de trier car tout va être brûlé, on risque de créer la confusion alors qu'un tiers des déchets recyclés sont déjà mal triés sur le territoire et finissent à l'incinérateur au lieu d'être revalorisés", défend Lionel Coiffard.

L'élu précise par ailleurs que seuls le plastique et le métal n'ont pas été recyclés pendant ces six semaines. Le verre, le carton et le papier sont pris en charge dans d'autres centres et ont donc continué à être revalorisés.

Etant donné la vétusté des machines et du centre de tri, vieux de près de 40 ans, d'autres problèmes ne sont pas à exclure. "Les réparations devraient tenir pour les trois prochaines années", espère Lionel Coiffard, en attendant la mise en service du nouveau centre de tri et incinérateur dont la construction doit démarrer au printemps prochain pour une livraison prévue en 2023, toujours sur le site de La Tronche. Le projet à 52 millions d’euros doit permettre de passer de 60.000 tonnes de déchets traités à environ 90.000 tonnes.

Quelques chiffres

Le site d'Athanor traite 245.000 tonnes de déchets chaque année, dont 185.000 tonnes sont dirigées vers l'incinérateur et 60.000 tonnes vers le centre de tri pour y être revalorisées ou servir à produire de l'énergie.

Chaque habitant de la métropole grenobloise, de l'Oisans, la Matheysine, le Trièves, le Grésivaudan et une partie du Pays voironnais et du Vercors génère environ 600 kg de déchet par an (un chiffre qui prend en compte les déchets déposés à la déchetterie), un chiffre en baisse de 30 à 40 kg par rapport à la décennie précédente.