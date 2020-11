Les guides de montagne plaident pour un libre accès à la nature

Face au confinement, le syndicat national des guides de montagne demande un libre accès à la nature pour tous. Les guides dénoncent la règle limitant les sorties de plus d'une heure et à plus d'un kilomètre du domicile. Selon eux, la nature est nécessaire à la santé physique et mentale.

Ce n'est pas en montagne qu'on attrape le coronavirus, voilà le message du syndicat national des guides de montagne (SNGM). Dans un communiqué, ils réclament un libre accès à la nature et la fin de la limitation des sorties à plus d'un kilomètre du domicile et d'une heure au maximum. Malgré un nouveau confinement, les guides de montagne sont autorisés à s'entraîner, mais ils souhaitent maintenant que cette dérogation s'applique à tous les passionnés de la nature.

La montagne, c'est plus qu'un loisir selon Dorian Labaeye, guide en Savoie et co-secrétaire du syndicat nationale des guides de montagne : "L'accès à la nature est un élément vraiment important pour la santé mentale et physique. [...] En Suisse, en Allemagne, en Autriche, au plus fort de la crise, il n'y a pas eu de restrictions de l'accès à la nature."

Ne pas encombrer les hôpitaux

Dorian Labaeye plaide pour des activités douces, que le public peut pratiquer sans prise de risques :"Cela nous paraît important que les gens puissent avoir accès à la montagne, aller se promener en forêt deux ou trois heures. [...] Il y a beaucoup d'activités douces qui sont compatibles avec la situation sanitaire actuelle. Si on a le droit d'aller dehors, il faut que l'on soit raisonnable dans notre prise de risques pour ne pas surcharger les hôpitaux." Pas d'alpinisme ni de VTT de descente, mais plutôt des balades dans la nature par exemple.

Vendredi, des manifestants sont montés en haut du Grand Colon dans le massif de Belledonne en Isère pour protester contre la limitation des sorties et pour un accès libre à la montagne. Ils ont allumé un cœur immense pour exprimer leur attachement à la nature.