Isère : record de la moyenne des températures sur 7 mois

Le 13 août 2003, le thermomètre de la station météo du Versoud affichait 39,5 degrés. Le record absolu en Isère tient toujours. 2003, c'était "la" canicule. Depuis, les épisodes de fortes chaleurs se sont multipliés. "On a un épisode chaque été, et ces dernières années plutôt deux", note Sophie Tessier, chef-adjointe du Centre Météo-France des Alpes du Nord, à Saint-Martin-d'Hère alors que le mercure va encore grimper ce week-end.

Cette année, il est monté jusqu'à 38,8 degrés au Versoud. C'était le 31 juillet. La plus haute marque pour un mois de juillet, encore loin (mais pas tant que ça) de celle d'août 2003. Mais au-delà des "pics", ce qu'il faut voir ce sont les moyennes. Et là on est clairement au-dessus des moyennes. "C'est un signal" pour Sophie Tessier. Un signal très net que le réchauffement continue sa trajectoire, inexorablement. "On a jamais eu aussi chaud, résume la météorologue.La moyenne mensuelle de janvier à juillet est la plus chaude jamais observée depuis le début des mesures à Grenoble. Et c'est aussi le cas pour les stations de la région comme Bourg-Saint-Maurice, Chamonix, Annecy, Chambéry."