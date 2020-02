Isolation à 1 euro : l'aide à succès de l'agglomération de Sarreguemines

Sarreguemines, France

L'isolation à 1 euro n'est pas une arnaque ! A condition d'être correctement informé et orienté vers une entreprise agréé et sérieuse. Et les exemples de clients floués après des travaux d'isolation ne manquent pas... C'est pour éviter ce genre de déconvenue qu'en avril dernier, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a mis en place un dispositif d'accompagnement unique pour ses 28 communes : elle se propose de jouer les intermédiaires entre les particuliers et les collectivités intéressés et une entreprise locale sélectionnée par ses services, avec un cahier des charges précis.

à lire aussi Isolation à un euro : attention aux arnaques !

Sécuriser les travaux

"J'avais tous les jours des appels d'administrés qui se plaignaient d'appels répétitifs la journée et même la nuit, de gens qui venaient sonner à leur porte, de travaux qui n'étaient pas toujours bien réalisés" se souvient Margot Steiner, chargée de mission au service CLE (confort, logement, économie) au sein de la CASC. L'idée de cet opération était donc de sécuriser le parcours des clients éligibles à l'isolation à 1 euro.

"On a trouvé une entreprise sur le territoire qui fait les travaux dans les règles de l'art, en faisant une visite technique au préalable, en proposant un devis. Le but est que ces travaux soient faits dans de bonnes conditions" poursuit Margot Steiner.Pour les personnes non éligibles, un tarif préférentiel a été négocié par la collectivité (75% moins chère que le tarif habituel). La réduction de ce tarif est possible grâce à la massification de l’opération.

531 960 euros d'économies

Et le premier bilan de cette campagne va bien au delà des espérances : l’objectif initial était d’isoler 5 000m² chez des particuliers, il atteint 17 170 m2 dans 226 logements de l'agglomération sarregueminoise. Résultat identique pour les bâtiments publics (écoles, salles polyvalentes, mairies, logements communaux, églises…) avec 17 500 m2 isolés contre 8000 espérés. La CASC évalue les économies globales réalisées à 531 960€.

Face à ce succès, le dispositif est logiquement reconduit en 2020.