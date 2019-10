Isolations à 1€ : les entreprises pénalisées par le démarchage téléphonique et les arnaques

Poitiers, France

Vous avez probablement déjà reçu un de ces appels téléphoniques à votre domicile : une entreprise vous propose de refaire votre isolation pour 1€. De nombreuses entreprises ont pris le train de la rénovation énergétique et font du démarchage via téléphone ou tract dans la boîte aux lettres. Ce dispositif existe bel et bien, mais il est soumis à des conditions de revenus. Une précision souvent éludée par les démarcheurs, qui en profitent pour arnaquer les clients.

Les entreprises locales pénalisées

Dans les allées du Salon Maison Déco de Poitiers qui a lieu ce week-end au Parc des Expositions, les clients ont bien évidemment déjà reçu ces appels et se méfient beaucoup de l'offre. Même lorsqu'elle est placardée sur les stands des entreprises présentes. "C'est un argument de vente qui est de plus en plus difficile à faire fonctionner" notamment à cause des ces appels, explique Didier Metois de l'entreprise Porte et Fenêtre du Poitou.

Les futurs clients n'y croient plus. On leur parle trop de l'isolation à 1€ sans parler des conditions.

Les professionnels de l'isolation baissent peu à peu les bras devant la méfiance des clients. "On pensait travailler beaucoup plus, et en fait on travaille beaucoup moins" confie M. Dominguez de l'entreprise ID Eco basée en Charente-Maritime.

Augmentation des arnaques

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a rendu public ce jeudi un rapport sur les "Pratiques déloyales et trompeuses dans le secteur des énergies renouvelables et de la rénovation thermique". Sur les 469 établissements visités en 2018, 56% comportaient des anomalies. Elle devrait lancer un plan de lutte contre les arnaques et le démarchage abusif.

Pour vous renseigner sur ce dispositif : https://www.faire.fr/