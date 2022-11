France Bleu Pays Basque s'engage pour "nos arbres et nos forêts" en direct du Pignada ce vendredi 25 novembre

Afin de lutter contre le réchauffement climatique et sensibiliser au rôle essentiel des arbres, France Bleu organise une opération citoyenne en partenariat avec l’ONF et les coopératives forestières. Cette opération reçoit cette année le soutien du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Tout au long de la journée, nous mettrons en avant les enjeux et les risques que nos forêts subissent tels que la gestion des ressources, le réchauffement climatique, l’utilisation du bois.

Une opération nationale qui coïncide pour nous avec le lancement de la campagne de reboisement du Pignada. Plus de 60.000 arbres, essentiellement des pins maritimes et des chênes liège, seront plantés début du printemps 2023. Le vendredi 25 novembre, les habitants, les élus et les élèves des écoles d'Anglet vont planter 4.800 arbres sur près de quatre hectares, au nord du stade Orok Bat.

Vous pouvez vous aussi participer à la replantation du Pignada dans la limite des places disponible le 30 novembre et le 17 décembre. Inscrivez-vous sur Notre Pignada !

