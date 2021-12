J-30 avant le lancement de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, les premiers événements présentés

Elus et associations lauréates du "Coup de pouce vert" se sont rassemblées, ce mercredi 15 décembre, à un mois du lancement officiel de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, pour présenter les projets et événements à venir.

J-30 avant le lancement de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 ! Le 15 janvier 2022, un grand spectacle à la Bastille, visible depuis les berges de l'Isère, donnera le coup d'envoi d'un an d'événements, d'ateliers et de rencontres, pour sensibiliser autour de la transition écologique. Un projet porté par la ville de Grenoble, le département de l'Isère, la Métropole de Grenoble, avec le soutien de l'État. Ces acteurs ont d'ailleurs lancé le "Coup de pouce vert", une enveloppe de 340 000 euros, afin de financer 52 associations désireuses de s'engager dans ces animations. Un nouvel appel à participation citoyenne sera lancé au printemps, avec un fonds de 150 000 euros "et qui peut monter d'ici là", explique le maire de Grenoble. Eric Piolle se veut d'ailleurs ambitieux. "Quand on voit que Lahti, la ville finlandaise qui nous passe le flambeau, vise la neutralité carbone en 2025, c'est stimulant, surtout qu'en France on vise plutôt 2050. Ca montre qu'on peut faire beaucoup de choses", sourit-il

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Parmi les associations engagées dans ce projet, l'Espace 600, scène de théâtre conventionnée d'intérêt national Art Enfant Jeunesse, qui investira, à l'été 2022, le parc Jean-Verlhac, avec un programme pour les jeunes du quartier Villeneuve-Village Olympique et leurs familles, alliant chantier participatif de construction d'espaces scéniques, stages de pratique et d'écriture théâtrale, et programmation de cinq spectacles autour du rapport à la nature et au vivant. Le chantier de théâtres en bois durera du 17 juin au 15 juillet, avant une programmation deux à trois fois par mois de pièces de théâtre, jusqu'au 18 septembre

Anne Courel, directrice de l'Espace 600, à propos de l'engagement de son association dans Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 Copier

Dans l'idée du rapport à la nature, évidemment, impossible d'occulter les pratiques alimentaires, et c'est tout le créneau de l'association Brin d'Grelinette. Elle entend valoriser les jardins pédagogiques et collectifs auprès des habitants des quartiers Teisseire, Beauvert, Villeneuve Grenoble et Echirolles.

Léa Cornet anime les jardins pédagogiques et partagés de l'association Brin d'Grelinette, s'adressant aux plus jeunes comme aux seniors Copier

Un panel varié d'associations, allant donc de l'alimentaire au théâtre, en passant par le sport, et même le numérique. Des événements vendus aussi comme des défis par les élus locaux, afin de faire de ce titre de capitale verte européenne une réussite. Tout le programme se trouve ici : https://greengrenoble2022.eu/