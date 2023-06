"J’ai trouvé de l’eau", l’annonce du maire de Salses-le-Château en pleine sécheresse

Solution miracle ou miroir aux alouettes ? Depuis plusieurs années, le karst des Corbières alimente les espoirs et les fantasmes des élus et des habitants dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude. Cet immense gruyère souterrain, creusé par les eaux dans la roche calcaire, présente la particularité de se remplir à la moindre pluie. Décédé à l’automne dernier, l’hydrogéologue Henri Salvayre n’hésitait pas à parler d’une « véritable mer souterraine ». Selon une étude récente du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), ce réseau de galeries abriterait une réserve de 70 millions de mètres cubes d’eau douce (soit le triple du lac de Vinça, la plus grosse retenue du département).

ⓘ Publicité

Pourtant, ce trésor est encore quasiment inexploité. À Salses-le-Château, en bordure des Corbières, l’eau potable est actuellement puisée dans la nappe profonde du Pliocène. "Henri Salvayre me disait toujours : pourquoi aller chercher l’eau aussi profondément, alors que tu en as juste sous les pieds, à condition de chercher au bon endroit ?" raconte le maire Jean-Jacques Lopez. "Du coup, nous avons commencé à travailler ensemble. Et après son décès, nous avons poursuivi".

Après plusieurs années d’études, trois sites potentiels sont identifiés, à quelques encablures du village. Au printemps dernier, des forages de reconnaissance sont organisés. "Le premier essai a été le bon. À 30 mètres de profondeur, nous avons trouvé un peu d’eau. Et vers 50 mètres, beaucoup plus ! Nous avons actionné une pompe pendant 72 heures : le débit n’a pas varié", s’enthousiasme Jean-Jacques Lopez.

Première bonne nouvelle : cette eau n’est pas saumâtre. Autrement dit, elle n’a pas été contaminée par l’eau de mer. "Nous l’avons faite analyser : elle n’est pas polluée non plus. Aucun problème de nitrates. On devrait pouvoir l’utiliser pour l’eau potable". Sollicitée, l’Agence régionale de santé doit prochainement désigner un hydrogéologue, pour mener des expertises complémentaires.

Publication du maire de salses sur les réseaux sociaux, lundi 5 juin

En cette période de sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Salses-le-Château se désole "de ne pas être soutenu" dans sa démarche. "Tout le monde affirme rechercher des solutions face à la sécheresse, mais personne ne nous fournit la moindre aide, ni technique, ni financière. C’est nous qui payons les études, les hydrogéologues. Pourtant, si d’aventure ce forage est exploité, c’est autant d’eau en moins que nous puiserons dans le Pliocène. Et que nous laisserons aux autres communes".

En réalité, la commune de Salses n’est pas la première à vouloir "se brancher" sur le karst des Corbières. Depuis la fin des années 90, le village d’Opoul y puise son eau potable, grâce à un forage de 300 mètres de profondeur.