Janzé, une ville bretonne qui suffoque face à la vague de chaleur

A Janzé, 8700 habitants, au sud-est de Rennes, la chaleur a été écrasante ce jeudi 7 septembre, avec 34°. Pour affronter ces températures exceptionnelles et tardives, les membres du "Club des ainés" ont fait des courants d'air dans la salle municipale où ils sont en train de jouer à la belote "Il fait très chaud, mais on n'a pas le choix, il faut bien la supporter" dit un rien fataliste Marie-Thé concentrée sur sa partie de cartes.. Pendant ce temps-là Michelle, âgée de 76 ans, est quand même dehors en plein soleil "je me rends à la pharmacie, je n'habite pas loin". Michelle a oublié son chapeau "je vais me faire disputer car j'en ai 4 ou 5 à la maison" . Dans le pressing, l'employée Murela n'a pas le choix, il faut travailler "il doit faire au moins 40°, mais c'est le métier qui est comme ça".

Les membres du club des ainés de Janzé, qui jouent à la belote, ont fait des courants d'air dans la salle municipale © Radio France - Loïck Guellec

Le jeune apprenti inquiet

La chaleur ce n'est pas facile non plus à supporter quand on travaille en boulangerie comme Nolan qui est apprenti. Ce jeune de 16 ans est préoccupé par cette chaleur tardive dans une région tempérée dont les températures maximales moyennes d'un début de septembre sont inférieures de 10° "au collège on avait parlé du réchauffement climatique avec les profs et on avait vu que la situation était irrémédiable. Cet été, la météo a été pourrie et maintenant il fait chaud. Tout ça est complètement déréglé". Nolan se demande s'il n'est pas trop tard pour freiner ce dérèglement.

La mairie mobilisée

La commune multiplie les initiatives pour adapter la ville au réchauffement climatique. Par exemple la végétalisation se développe "on a racheté une ancienne briqueterie dans l'hyper centre qu'on a aménagé en lieu de respiration avec des arbres qui permet de compléter les parcs existants" explique le maire Hubert Paris. "Un autre projet c'est la trame bleue. On s'occupe de la gestion des eaux pluviales, plutôt que de mettre dans des tuyaux, on va faire revenir nos ruisseaux à l'air libre et ainsi on va réduire la température. Une trame verte est en projet". Bien avant beaucoup de communes, la ville a préféré construire des parkings avec du sable, plutôt que du bitume. "On n'a pas été toujours compris" témoigne l'élu "mais on a réfléchi sur un moyen d'éviter ces surfaces imperméables noires qui captent la chaleur". Des réflexions engagées aussi au sein de 'l'intercommunalité du pays de la Roche-aux-Fées.