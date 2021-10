Jardin botanique de Nancy : quand les amateurs rejoignent les professionnels pour l'entretien des collections

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy lance une nouvelle fois son opération "jardiniers amateurs". Un échange de bons procédés : les amoureux du jardin viennent donner un coup de main et bénéficient des conseils et connaissances des botanistes.

Et si vous deveniez jardinier bénévole au jardin botanique Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy ? L'opération a été initiée après le premier confinement, elle a connu un vif succès et face à la demande des passionnés, elle est reconduite jusqu'à vendredi 15 octobre.

Le principe : vous consacrez une matinée ou plusieurs du lundi au vendredi à des petits travaux de jardinage et vous bénéficiez en retour des précieux conseils des jardiniers botanistes qui vous encadrent. "C'est un échange de bons procédés", explique Katia Astafieff, directrice-adjointe du jardin. "Ça aide sur l'entretien des collections, ça ne remplace pas du tout un emploi évidemment, c'est juste un coup de main ! En échange, les gens profitent des conseils d'un responsable de collection. Nous avons des collections très originales, très spécialisées et ça peut être intéressant de découvrir la face cachée du jardin botanique."

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy compte une vingtaine de collections de plantes © Radio France - Isabelle Baudriller

Ce matin-là, Simon Pierrat, jardinier-botaniste, emmène sa petite troupe au pied d'une rocaille de plantes alpines où iris de Sibérie, ail et autre saule helvète ont besoin d'un désherbage. Gouges, gants, sur-chaussures de sécurité, poubelles sont distribués à chacun. "Je me suis inscrite pour un premier jour qui a été super donc j'en ai pris pour 15 jours !" sourit Pascale. "Moi, c'est la première fois", indique Saloua, "je suis une grosse novice en jardinage, je suis venue apprendre, connaître les noms, les plantes, tout ça."

J'aime tellement ce jardin. Etre utile à ce jardin, c'est très agréable ! Françoise, jardinière amateure

Les travaux de désherbage avancent vite en groupe © Radio France - Isabelle Baudriller

"Regardez autour de vous, c'est magnifique !" lance Sylvaine. "Ça détend. Le retour à la nature ça fait du bien !" Simon Pierrat ne dira pas le contraire : "Si j'ai choisi de travailler dans un jardin botanique, c'est pour créer du lien entre l'homme et le végétal. On vit dans un monde où ce lien n'est pas toujours évident. Il est important que des gens participent à recréer de la connexion entre le monde urbain et le monde sauvage".

Le jardin botanique offre un espace de verdure de 25 ha en milieu urbain et près de 12 000 espèces à découvrir.