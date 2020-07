En Picardie, les tomates ont du mal à rougir cette année

C'est un casse-tête qui taraude pas mal de jardiniers en moment. Et vous y êtes peut-être confronté : les tomates ont du mal à rougir cette année. Les grappes de fruits restent désespérément vertes. Sur les forums de jardinage, les plaintes et cris de désespoir arrivent de toute la moitié nord de la France. Et la Picardie n'est pas épargnée. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi tant de vert ? Et à quand les tomates-mozzarella maison ? Nous avons tenté de trouver réponses auprès des jardiniers des jardins familiaux du quartier Saint-Maurice à Amiens.

"On a la vinaigrette, mais pas les tomates !"

Des tomates vertes en quantité à l'aube du mois d'août. C'est le constat fait par de nombreux jardiniers, en ce moment, dans le nord de la France. Et on en sait quelque chose aux jardins familiaux du quartier St-Maurice à Amiens. Jean-Pierre farfouille dans ses pieds de tomates cerises en quête d'une grappe vaguement orangée : _"_Regardez, c'est tout vert ! Elles ne munissent pas." Et quand il trouve, finalement, une tomate orange dans cet océan de verdure, Jean-Pierre pointe avec humour "une originale qui cherche juste à se démarquer des autres !"

Les tomates de Jean-Pierre ont du retard cette année © Radio France - Claudia Calmel

Jean-Pierre va devoir prendre son mal en patience © Radio France - Claudia Calmel

Le constat est identique sur la parcelle Dany : "Ah, les tomates, cette année c'est pas la joie. Elles devraient déjà prendre un peu de couleur, mais ce n'est pas le cas. Tout ce qui est salades, courgettes, fonctionne bien : on en mange depuis des semaines. Mais les tomates, _c'est une année sans_, comme on dit. On a la vinaigrette, mais on a pas les tomates... On attend !"

Dany attend aussi que ses tomates rougissent © Radio France - Claudia Calmel

Des températures trop basses la nuit

Le problème, pour Jean-Claude Oger, le jardinier-expert de France Bleu Picardie, ce sont les températures nocturnes : "Ce n'est pas la production qu'on a habituellement au mois de juillet. la pleine saison arrivera plutôt autour de 15 août. J'attribue ce retard de maturation aux différence de températures, ce n'est pas qu'une histoire de soleil : comme tous les légumes, les tomates poussent autant la nuit que le jour. Et encore récemment, il ne faisait que _7 à 8 degrés la nuit_. Il y a donc automatiquement un freinage dans la poussée qui fait que la tomate se développe moins vite."

Jean-Claude Oger © Radio France - Claudia Calmel

Ecoutez l'interview complète et les conseils de Jean-Claude Oger :

Jean-Claude Oger nous livre ses explications Copier

Sauf énorme retournement de situation climatique, les tomates devraient avoir environ quinze jour de retard cette année en Picardie

Le reportage de France Bleu Picardie aux jardins familiaux de St-Maurice :