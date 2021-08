Dordogne : les jardins du château de Losse imaginés et toujours entretenus par leur jardinière de 84 ans

Basket noir aux pieds, jupe beige et veste impeccable, Jacqueline Van den Schueren connait les moindres recoins des jardins du Château de Losse, à Thonac en Périgord Noir. Deux hectares de jardins qui entourent l'édifice de la Renaissance. Quoi de plus normal, c'est elle qui les a créé, de bout en bout à partir de 1992 et le décès de son mari. Si le Château est classé aux monuments historiques, les jardins le sont aussi.

Des jardins créés de A à Z

Le couple achète le château laissé à l'abandon avec une partie de leur famille en 1976. Après avoir réalisé les travaux sur les bâtiments, sur le châtelet, la toiture notamment, Jacqueline van den Shueren a imaginé les jardins. "Au début il n'y avait rien, moins de rien" explique-t-elle. Difficile d'imaginer à la place des buis et des lavandes que c'était encore, il y a quelques années, une cour de ferme.

Jacqueline Van den Shueren a beaucoup dessiné, imaginé ces futurs jardins qu'elle a créé "au fur et à mesure" toujours en essayant de conjuguer le jardin et l'architecture du château. "j'ai essayé de faire ce qu'il convenait" explique-t-elle en gardant en tête les proportions. Les jardins du château de Losse sont des jardins "_qui se découvren_t", il y a ces buis entremêlés en "jardin de nœuds" en contrebas du château, ce chemin de ronde aménagé avec des buis taillés de la forme des créneaux qui n'existent plus. De la même manière, Jacqueline Van den Shueren a imaginé un mur végétal pour marquer l'aile du château disparue. Les visiteurs peuvent voir à travers et imaginer ce qu'était cette "salle".

Pour créer ces jardins, la propriétaire du château de Losse a beaucoup lu, s'est beaucoup renseignée. Elle a été élevé en Angleterre et connaît très bien les jardins anglais, elle a également beaucoup visité les jardins italiens de la Renaissance dont elle s'est inspirée.

Une inclination pour les roses et "la simplicité"

Si vous interrogez n'importe quel jardinier, il s'occupera toujours de son jardin"

A 84 ans, Jacqueline Van den Shueren est tous les jours dans les jardins. C'est elle, qui entretient les rosiers, arrache les mauvaises herbes tout en arpentant les allées. Dans les jardins de Losse, des rosiers "j'aime beaucoup les rosiers" explique-t-elle "peut-être un peu trop". Des rosiers qui rendent hommage aux grandes jardinières souvent oubliées par l'Histoire.

Le jardin est un délassement, une récréation affirme la jardinière de Losse mais c'est aussi une source d'inquiétude lorsqu'elle voit les dégâts de la pyrale du buis "c'est une catastrophe cette année, en quelques jours c'est arrivé, c'est beaucoup plus grave que l'an dernier". Quand elle n'est pas à Losse, Jacqueline Van den Shueren est en Belgique. C'est par téléphone, mail ou texto qu'elle échange avec l'équipe de jardiniers. Elle prévoit un programme d'entretien mais qui change beaucoup car la nature est imprévisible.

Le souci du beau et de l'harmonie

Dans ces jardins, on est guidé dès l'entrée par les portes ouvertes sur la terrasse qui surplombe la Vézère. Jacqueline Van den Shueren imagine un parcours où le visiteur est naturellement guidé par son regard. Elle a fait de l'harmonie et du beau un principe de vie : "C'est un besoin de tout le monde, lorsque les gens disent qu'ils se sentent bien, lorsque l'on voit les enfants courir avec leurs parents, c'est une récompense non ?"