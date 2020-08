Jaunisse de la betterave: le gouvernement va à ré-autoriser un insecticide interdit

Le gouvernement veut autoriser les agriculteurs à utiliser dès 2021 sous "conditions strictes" des semences de betteraves enrobées d'un insecticide interdit depuis 2018, afin de "pérenniser" la filière sucrière française, malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement et des apiculteurs.

Colère en plein cœur de l'été entre le ministère de l'Agriculture et les défenseurs de l'environnement. Le ministère a annoncé ce jeudi son intention d'obtenir une modification de loi cette automne permettant de déroger à l'interdiction des fameux néonicotinoïdes au maximum jusqu'en 2023. Ces insecticides, qui s'attaquent au système nerveux des insectes et donc des pollinisateurs comme les abeilles, ont été interdits de tout usage phytosanitaire en septembre 2018. Mais, les planteurs de betteraves français alertent depuis plusieurs semaines au sujet de la situation catastrophique de la filière sucrière.

Un puceron à l'origine du problème

Les planteurs de betteraves français se disent démunis face aux pucerons verts, presque immanquablement vecteurs du virus de la jaunisse qui fait s'effondrer les rendements.

La récolte 2020 amputée de 600.000 à 800.000 tonnes de sucre" le syndicat spécialisé CGB affilié à la FNSEA

La récolte 2020 sera fortement touchée par cette jaunisse apparue dans beaucoup de plantations. Soutenu par des élus locaux et nationaux, le syndicat CGB proche de la FNSEA demandait de pouvoir recourir à nouveau aux néonicotinoïdes pour protéger les plantes des pucerons et garantir les rendements. Il se dit ce jeudi soir "rassuré" avec des annonces de nature à sécuriser les semis de betterave de l'an prochain.

Colère des écologistes

De leur coté les défenseurs de l'environnement parlent d'un retour en arrière. Alors que la France avait été selon eux "exemplaire dans ce dossier".

C'est un "premier échec" pour la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et "une terrible nouvelle pour l'environnement", estime sur Twitter l'ONG Greenpeace.

Un plan pour aider la filière

Cette crise de la jaunisse fragilise l'ensemble du secteur sucrier et crée le risque d'un abandon massif de la betterave en 2021 par les agriculteurs au profit d'autres cultures. Or la France est le premier producteur de sucre européen. Le secteur concerne 46.000 emplois dont 25.000 agriculteurs et 21 sucreries rappelle, ce jeudi, le ministère de l'agriculture.

Le gouvernement prévoit de mobiliser "dès 2021 dans le cadre du plan de relance" cinq millions d'euros supplémentaires pour financer la recherche de solutions "alternatives véritablement efficaces" aux néonicotinoïdes affirme le ministère. Qui compte aussi indemniser les planteurs ayant subi en 2020 des pertes. Et pour protéger les pollinisateurs, un plan sera défini d'ici la fin de l'année.