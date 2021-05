"Je fais plein de choix pour limiter mon empreinte carbone" : rencontre avec la Greta Thunberg Belfortaine

Après trois semaines de débats, le projet de loi "climat et résilience" va être voté ce mardi 4 mai par les députés. Une loi jugée très insuffisante par les défenseurs de l'environnement. Et notamment par la jeune Clarisse Holweck, 16 ans, une lycéenne de Belfort très engagée.

Clarisse Holweck, 16 ans et porte-parole du groupe "Youth for climate" à Belfort

Elle a manifesté pendant des mois, comme des milliers de jeunes, contre un texte jugé "pas assez ambitieux". Malgré cela, le projet de loi "Climat et résilience" devrait sauf surprise être adopté ce mardi 4 mai à l'Assemblée nationale. Ce texte, censé être la pierre angulaire de la politique écologiste d'Emmanuel Macron et issu de la convention citoyenne sur le climat, contient quelques mesures présentées comme des "ruptures" par le gouvernement : interdiction de louer des passoires thermiques à partir de 2025, suppression de certaines liaisons aériennes intérieures, ou encore délit "d'écocide". Pour les centaines de jeunes mobilisés pour le climat, notamment à Belfort, c'est loin d'être suffisant.

"Les petits gestes c'est bien, mais on aimerait qu'ils se tournent vers les grandes entreprises polluantes"

"Ils s'attardent beaucoup sur l'individuel : qui va manger végératien, qui va prendre l'avion, mais ce sont des petits gestes, pas une politique globale" estime Clarisse Holweck. Du haut de ses 16 ans, la porte-parole du groupe "youth for Climate" ("Les jeunes pour le climat"), ne mâche pas ses mots contre une politique très insuffisante à son gout. "Les petits gestes c'est bien, mais on aimerait bien qu'ils se tournent vers les grandes entreprises polluantes, vers les grands patrons, etc...". Une opinion renforcée par l'avis du Haut Conseil pour le Climat, qui estime cette loi bien insuffisante pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de 40% d'ici 2030.

Pas question de se lancer en politique

Avec son air juvénile et son piercing discret sur le nez, Clarisse a des petits airs de Greta Thunberg, la jeune militante suédoise connue pour ses "grèves pour le climat". "Tout le monde me donne ce surnom désormais", rigole la lycéenne, "moi ça me va, c'est plutôt un modèle". Car l'adolescente fait de son engagement depuis deux ans un mode de vie : "Je suis devenue végétarienne, je ne consomme que des habits de seconde main, j'évite de prendre l'avion, je fais plein de choix pour essayer de limiter mon empreinte carbone".

Et puis surtout elle organise avec son groupe "Youth for climate" un certain nombre d'actions à Belfort : "beaucoup de marches pour le climat, de manifestations type sit-in ou bien light-off, où l'on va éteindre les lumières dans la ville". Elle trouve qu'il y a "un vrai changement entre les générations, nous les jeunes _on a vraiment pris conscience de ce qui nous attend_, on traverse de multiples crises en même temps et on sait qu'on va les payer plus tard", estime la lycéenne. Pour autant, elle n'est pas pessimiste, "vu la mobilisation des jeunes, je pense qu'il faut s'attendre à de belles choses plus tard", juge-t-elle. Mais elle ne veut pas se lancer dans la politique : la lycéenne veut être comédienne, une façon de faire passer sur scène ses idées écologistes.