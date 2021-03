Deux marches pour le climat sont organisées ce dimanche en Mayenne, à Laval et à Château-Gontier. Lundi, le projet de loi arrivera à l'Assemblée Nationale pour plusieurs semaines de débats qui s'annoncent agités.

"Je marche pour une vraie loi climat" : des manifestations à Laval et à Château-Gontier ce dimanche

Pour "une vraie loi climat" : très critiques face au texte gouvernemental, des associations environnementales et des partis politiques appellent à manifester ce dimanche, à la veille du coup d'envoi des discussions à l'Assemblée Nationale.

Deux marches sont organisées en Mayenne, une à Laval à 13 heures au square de Boston, l'autre à Château-Gontier, le rendez-vous est fixé à 14 heures devant la mairie.

Le texte du gouvernement, fort de 69 articles, vise à toucher tous les aspects de la vie quotidienne – se déplacer, se nourrir, se loger, consommer, produire et travailler – avec des mesures allant de l’interdiction de certaines lignes aériennes à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la régulation de certaines publicités. Un projet qui ne va assez loin pour des associations, collectifs et ONG de défense de l'environnement.