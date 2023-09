"Je ne m'en serais pas lassée" : la surprise de cette habitante de Dordogne devant des dizaines de cigognes

"J'ai adoré, j'avais la banane". Cécile Granger pensera probablement à ces oiseaux à chaque fois qu'elle passera sur cette route à Saint-Géry (Dordogne). Ce samedi matin, vers 7 heures, alors que cette habitante de Cubjac était en route pour Limeuil, des dizaines de cigognes étaient posées dans un champ en bordure de route. "Quand j'ai vu les oiseaux, j'ai fait demi-tour et je me suis arrêtée" se souvient Cécile, qui partait à un entraînement pour son chien de recherche. "Du coup d'autres personnes se sont arrêtées et on a admiré ! Je ne m'en serais pas lassée, mais il fallait que je parte" explique la Périgourdine. "Quelques-unes se sont envolées, c'était impressionnant de voir leur envergure".

ⓘ Publicité

Des oiseaux en pleine migration

En ce début du mois de septembre, nous sommes en pleine période de migration pour ces oiseaux. Parties du nord de la France et du nord de l'Europe, les cigognes blanches rejoignent l'Afrique jusqu'au mois de février. Déjà au mois de mars, une centaine de cigognes ont été aperçues en Dordogne . "Souvent, on les voit par centaines comme ça quand elles ont des obstacles naturels qui tendent à les regrouper, comme les Pyrénées ou Gibraltar", expliquait Yohan Charbonnier de la ligue de protection des oiseaux en Dordogne : "Mais ce n'est pas exceptionnel chez nous non plus."