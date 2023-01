"Je suis restée pétrifiée" : à Saint-Nazaire-en-Royans, Coralie a vu les loups devant sa porte

A Saint-Nazaire-en-Royans au pied du Vercors, Coralie a vu des loups devant chez elle dans la nuit du lundi au mardi 10 janvier. Elle habite sur les hauteurs de Saint-Nazaire, dans une maison bordée par des champs et des forêts. En s'installant ici, jamais elle n'aurait pensé être témoin d'une telle scène à la fois glaçante et fascinante. "En ce moment je ne dors pas très bien parce que j'attends un enfant. Cette nuit-là, je me suis levée vers 4h00 et j'ai vu les lumières à déclenchement automatiques s'allumer les unes après les autres, le long de l'allée. Je suis sortie sur ma terrasse. Et d'un seul coup, juste derrière la voiture, je vois ce loup, qui me fixait, il était à dix mètres de moi".

Probables traces du passages du loup chez Coralie à Saint-Nazaire-en Royans. © Radio France - Erwan Chassin

Selon Coralie, l'animal n'a montré aucun signe d'agressivité, ne faisant que passer son chemin. Plus loin au début de l'allée, il y avait un autre loup, raconte Coralie. "Je suis restée pétrifiée, ils ressemblaient à de grands chiens très hauts sur pattes, très élancés, avec une tête d'animal affamé". Des experts de la Fédération de chasse sont venus chez elles pour tenter d'affirmer que ce sont bien des loups. Pour eux, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, Coralie dit qu'elle n'a pas peur pour elle mais plutôt pour ses deux chats.

D'autant plus que la veille, le poney de son voisin Daniel s'est fait dévorer au fond de son pré. Daniel est d'ailleurs encore très ému "c'était me poney de ma petite-nièce de 5 ans". C'est arrivé là aussi en pleine nuit, alors que Daniel avait laissé ses quatre ânes et le poney dehors "comme je le fais tout le temps". Les quatre autres animaux eux, n'ont pas été touchés mais semblent terrorisés, restent désormais à proximité de l'entrée de l'écurie et n'osent plus partir au fond du pré constate Daniel. "En 55 ans ici, je, n'ai jamais vu ça sur Saint-Nazaire-en-Royans".

A Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme), Daniel et ses ânes. © Radio France - Erwan Chassin

"Effectivement on n'a jamais vu le loup être si proche de la commune" explique le maire Rémi Saudax. Pour éviter que Saint-Nazaire plonge dans la psychose, des messages sont publiés sur le site internet de la mairie pour demander aux habitants de faire un peu plus attention aux animaux domestiques, rappelant que pour l'instant dans la Drôme le loup ne s'est jamais montré agressif envers l'humain.