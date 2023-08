"Je suis un peu abasourdie" : dix arbres, dont un centenaire, abattus au lycée Douanier Rousseau à Laval

De nombreux Mayennais sont en colère après l'abattage de dix arbres ce mercredi 2 août et ce jeudi 3 août dans la cour du lycée Douanier Rousseau à Laval. L'établissement scolaire va s'agrandir et va être rénové : pour réaliser ces travaux, des arbres dont un marronnier centenaire ont dû être coupés. Une pétition a été lancée en ligne pour s'opposer à ce projet , plus de 68 000 personnes l'ont signée. Une première date pour l'abattage avait été fixée le 26 juin. Face à la mobilisation de nombreux Lavallois, la région des Pays de la Loire, qui finance les travaux, a décidé de reporter cette opération pour réaliser une étude de la faune et de la flore. Les dix arbres ont finalement été abattus après le 31 juillet, une date recommandée par l'Office français de la biodiversité. Un onzième arbre, qui devait initialement être coupé, a pu être sauvé, après cette période de réflexion de la région des Pays de la Loire.

Un chêne pédonculé sauvé

Onze arbres devaient être coupés dans le cadre des travaux d'extension et de rénovation du lycée Douanier Rousseau. Lors d'une étude de la faune et de la flore réalisée le 12 juillet 2023, des suspicions de nidification ont été relevées sur un chêne pédonculé : la région des Pays de la Loire a donc décidé de l'exclure de la liste des arbres à abattre. Ce diagnostic a permis de détecter qu'il n'y avait aucune "espèce protégée sur ce site, pas de cavité favorable à la nidification, ni de chiroptères et de lézards des murailles", souligne Samia Soultani, vice-présidente de la région des pays de la Loire. "On a essayé d'aller au bout de ce qu'on peut faire pour protéger au maximum ce qu'il y a à protéger sur le site", ajoute celle qui est également conseillère municipale à Laval.

Parmi les dix arbres coupés se trouvait notamment un marronnier centenaire. "On a découvert qu'il était malade, et donc ça veut dire que ce marronnier avait vocation de toute façon à être abattu tôt ou tard", explique Samia Soultani.

Le marronnier centenaire abattu s'avérait être "malade", selon Samia Soultani, vice-présidente de la région des Pays de la Loire. - Région des Pays de la Loire

Les opposants à ce projet d'abattage, eux, avaient encore espoir que la région des Pays de la Loire revienne sur sa décision. "Suite à cette pétition, ça fait énormément de signataires. Je m'attendais forcément à ce qu'il y ait consensus, discussion, des échanges. Moi, je suis un peu abasourdie", réagit Rachel Ballayer, membre du collectif Citoyens pour le climat à Laval. Elle fait partie des signataires de la pétition. La militante lavalloise dénonce un manque de "concertation" de la région des Pays de la Loire. "68.000 personnes ont signé cette pétition et ça n'a aucune incidence, on s'en fout", déplore Rachel Ballayer.

Samia Soultani rappelle, de son côté, que les demandes de travaux d'extension et de rénovation "viennent de l'établissement". "La région ne développe un projet sur un site, comme ça du jour au lendemain, sans que ce soit en concertation avec les personnels concernés, avec les élèves. Dans ce comité de pilotage, on a des représentants du personnel, on a le proviseur, on a des représentants des lycéens", insiste la conseillère régionale des Pays de la Loire. Samia Soultani pointe également du doigt l'origine des signataires de la pétition, qui "viennent de partout". "Si j'avais vu que 90 % des personnels de l'établissement et des jeunes de l'établissement étaient contre le projet, oui, on le retire et on met l'argent ailleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", met-elle en avant.

Pour compenser l'abattage de ces dix arbres, la région des Pays de la Loire compte replanter 20 arbres dans la cour du lycée Douanier Rousseau. "Comment compenser des arbres centenaires qui ont abrité des dizaines de milliers de lycéens ? Impossible à moins d'attendre plus de 100 ans", s'interroge le parti la France Insoumise de la Mayenne, dans un communiqué publié ce vendredi 4 août.