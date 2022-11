Echec de la COP 27 : le GIEC des Pays de la Loire critique l'irresponsabilité des dirigeants politiques

Après des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu, la COP 27 s'est terminée dimanche 20 novembre avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre.

Déception concernant la réduction des gaz à effet de serre

Un texte a donc été adopté sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre mais a minima. Beaucoup craignaient un recul par rapport aux ambitions des Cop précédentes. Au final, le texte négocié appelle à une réduction "rapide" des émissions et réaffirme l'objectif de l'accord de Paris de contenir le réchauffement de la planète à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

Ce manque d'ambition dérange Jean-Louis Bertrand, vice-président du GIEC des Pays de la Loire, organisme chargé d'évaluer les conséquences du changement climatique : "on n'a pas été capable d'écrire noir sur blanc que, pour inverser la courbe fatale du changement climatique, il faut sortir des énergies fossiles. C'est un enjeu considérable. Pour rester dans l'objectif du 1,5° C à horizon 2050 qui garantit une planète vivable pour presque tout le monde, il faut réduire les émissions de gaz de 90%, surtout pas les augmenter pour ensuite les compenser. Aujourd'hui, on va encore battre des records d'émissions. Les petits gestes du quotidien sont une réponse à l'inertie des politiques qui ne répondent pas aux attentes" a-t-il expliqué dans le 6-9 de France Bleu Mayenne ce mardi 22 novembre.