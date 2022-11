"Jeter, c'est vraiment la dernière solution" : un atelier de réparation d'objets électroniques dans l'Indre

Une machine à café, un grille-pain, un ordinateur portable ou un téléphone. Tous ces objets peuvent éventuellement avoir une seconde vie. La première panne ne doit pas nous donner l'habitude de le jeter. Un mauvais réflexe qu'il faut abandonner, c'est aussi le but de la semaine européenne de la réduction des déchets. Dans l'Indre, l'association RéparLab organise au moins une fois par mois un atelier pour apprendre à réparer des objets du quotidien.

Donner le réflexe de réparer plutôt que de jeter

Le rendez-vous est fixé ce samedi 26 novembre au centre social du Blanc puis samedi 3 décembre à la salle des fêtes de Ciron . "On a une équipe de réparateurs qui va pouvoir aider les gens à identifier et diagnostiquer la panne", explique Marc Marie, président de l'association créée il y a deux ans, juste avant le premier confinement. Les bénévoles pourront ensuite expliquer plus en détails et montrer un geste technique si besoin. "Ça n'est pas nécessairement complexe", assure-t-il, invité de France Bleu Berry.

"Beaucoup d'objets sont réparables et de façon assez simples"

"On est une équipe de plusieurs bénévoles, le prolongement de la durée de vie des objets est chevillé au corps. Jeter, c'est vraiment la toute dernière solution", précise Marc Marie. La durée de vie des objets est souvent limitée dans le temps. L'obsolescence programmée est souvent citée : les fabricants donneraient une durée limitée dans le temps à leurs objets. "Ça n'est pas une réalité pour moi. On est aussi un peu fautifs parce qu'on est tenté de changer nos objets qui ne sont pas totalement hors-service. Il faut aussi respecter davantage les objets, en prendre plus soin", estime le président de l'association Marc Marie.