Jeter l'ancre dans les calanques de Marseille, c'est presque terminé

Le préfet maritime de Méditerranée a signé ce jeudi trois arrêtés qui réduisent dès maintenant la possibilité de mouillage des bateaux dans les calanques. Des mesures prises pour protéger le milieu marin et notamment l'herbier de Posidonie.

Le mouillage sera interdit cet été pour tous les bateaux dans les calanques d'En Vau et de Port Pin près de Cassis

Depuis ce jeudi soir, les navires de plus de 24 mètres ne peuvent plus s'arrêter dans les calanques de Marseille, du Frioul à la baie de la Ciotat. Dès cet été, Les autres pourront jeter l'ancre uniquement sur les zones sableuses. Dans les calanques d'En Vau de Port Pin près de Cassis, le mouillage, l'arrêt et la dérive de tout navire sont désormais interdits pour tous les bateaux.

Ces mesures visent à protéger le milieu marin et notamment l'herbier de Posédonie. "30 hectares de cette plante marine ont été perdus dans la baie de la Ciotat en 10 ans, explique le Vice-Amiral d'Escadre Laurent Isnard, préfet maritime de Méditerranée. C'est l'équivalent de 240 piscines olympiques !"

La maire de Cassis menace de démissionner

La signature de l'un de ces trois arrêtés préfectoraux a mis en colère la maire de Cassis. "On aurait pu avoir une solution plus nuancée, estime Danielle Milon. Je suis d'accord pour interdire l'été car il y a trop de gens qui jettent l'ancre là ou ils ont envie. Mais il fallait une autorisation pour nos plaisanciers de Cassis qui eux adorent la mer". Si elle n'est pas entendue, l'élue menace de démissionner du parc national des calanques.

Cette interdiction va notamment toucher les propriétaires des barquettes, ces vieux bateaux en bois pourtant protégés par le parc des calanques. "On est révoltés, confie Hervé de Lisle, président de l'Association cassidéenne des bateaux de tradition (ACBT). Ca va tuer nos habitudes de navigation. La posidonie, nous, on la protège depuis plus de 40 ans. C'est un lieu de refuge pour les oursins ! Que serait Cassis dans les oursins !" Ces amoureux de la plaisance en barque manifesteront ce dimanche à 10h à Cassis, dans leur bateau face à la plage du port.

Les plaisanciers qui ne respecteront pas la nouvelle réglementation s'exposent à des sanctions pénales : jusqu'un an de prison et 150 000 euros d'amende, ainsi que la suspension du permis de navigation.