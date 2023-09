"Jeudi, il va se passer quelque chose de fort" prévient Thomas Brail, opposant à l'A69

Thomas Brail n'est plus en haut de son arbre en face du ministère de la Transition écologique à Paris. Le Tanais, opposé à la construction de l'A69 entre Toulouse-Castres. Le militant a été délogé par les forces de l'ordre dimanche. Mais Thomas Brail, toujours en grève de la faim prévient, il ne compte pas en rester là. France Bleu Occitanie a pu le joindre ce lundi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : 25 jours de grève de la faim, comment vous allez ?

Thomas Brail : toujours très fatiguée. Aujourd'hui, je commence à avoir mal dans les muscles. Ça comment à tirer sur le corps.

Vous annonciez une grève de la soif, mais avec les événements du week-end, est-ce que vous avez reporté votre action ?

Il y a le discours du président de la République sur la planification écologique (Emmanuel Macron réunit un conseil de planification écologique ce lundi à l'Élysée NDLR). Je pense que d'avoir quelqu'un dans un arbre qui alerte sur les problèmes environnementaux, ça ne fait pas bonne presse. Alors ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a dit qu'on avait fait ça pour ma sécurité. Mais j'étais avec deux cordites qui sont habilités à former les pompiers du Grimp. Et ça nous a vraiment mis en danger. Puis durant mon hospitalisation, j'étais sous couvert d'une garde à vue. Et j'ai une audition mercredi au commissariat pour parler de ça. Mais vous savez, je ne suis pas rancunier malgré tout ce qui est en train de se passer, je reste ouvert à une discussion. Malgré le temps que ça me demande, malgré mon entreprise et qui est en stand by et mon fils que je vois plus.

"Je ne suis pas un gourou"- Thomas Brail

Est-ce que vous avez encore l'impression que vous pouvez gagner ce combat ?

Si je n'avais pas la sensation qu'on allait gagner, je serais chez moi en train de regarder la télé. Je me dois de continuer pour mon fils, pour qu'il continue de vivre pleinement de cette planète. Je pense qu'il faut vraiment se réveiller. Il y a un réveil citoyen qui est en train de s'opérer. Il y a une grosse mobilisation, il y a des grèves de la faim qui sont en train de naître partout. Alors après moi, je ne suis pas un gourou. Ce n'est pas pour moi qu'ils le font. C'est parce qu'il y a une urgence climatique, on n'a plus le temps d'attendre.

On est une quinzaine de grévistes de la faim aujourd'hui. Il y a même un grimpeur qui est dans un arbre du côté de Marseille. J'ai des milliers et des milliers de messages sur Instagram. Je n'arrive même plus à lire tellement, il y en a. Donc je me dis qu'on n'est quand même pas à côté de la plaque et que le chemin qu'on a décidé de prendre aujourd'hui, c'est le chemin qui est juste.

Pourtant la grève de la faim ne semble pas faire avancer les choses. Vous envisagez d'autres action ?

Oui, moi, j'ai clairement annoncé les choses. Jeudi 28 septembre à 14 h, il s'est passé quelque chose de fort et de marquant. Ça pourra faire basculer les choses obligatoirement parce que ça ne pourra pas en être autrement. On n'a plus le choix que de forcer nos hommes politiques et nos gouvernants à ouvrir les yeux sur le réel problème qui se passe aujourd'hui.