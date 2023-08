JO 2024 : l'épreuve de natation prévue dans la Seine samedi reportée à cause de la pollution de l'eau

Pas de nage dans la Seine samedi. L'épreuve internationale de natation en eau libre prévue samedi dans la Seine, qui sert de test pour les JO de Paris, a été reportée à dimanche, a annoncé vendredi la Fédération française de natation (FFN). À cause des fortes pluies récentes à Paris , la qualité de l'eau de la Seine "reste en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs", indique la Fédération dans un communiqué.

Les organisateurs de la Coupe du Monde de natation en eau libre ont donc décidé de reporter la course féminine initialement prévue ce samedi 5 août au lendemain, dimanche, jour où était prévue la course homme. Les deux épreuves seront donc concentrées sur la journée du dimanche 6 août, avec au programme le 10 km femmes à 7h30 suivi du 10 km hommes à 11h30.

La qualité de l'eau continue d'être surveillée de près. Il faudra attendre le dimanche matin, 5h, pour confirmer la faisabilité des épreuves.

L'entrainement de vendredi matin avait déjà été annulé jeudi soir en raison de la pollution de la Seine, dues aux pluies persistantes qui tombent sur la capitale depuis une semaine. Celles-ci font déborder les égouts et viennent souiller l'eau du fleuve.

Baignabilité de la Seine :

des mesures renforcées pour améliorer la qualité de l'eau dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Ces dernières semaines, le territoire francilien a subi les plus fortes précipitations estivales enregistrées sur ces 20 dernières années.

A la suite de ces événements météorologiques exceptionnels qui ont impacté négativement la qualité de l'eau de la Seine, la World Aquatics et la Fédération française de natation ont pris la décision d'annuler la journée de compétition prévue le samedi 5 août 2023 pour la Coupe du monde de natation marathon.

À un an des Jeux, le déploiement du plan baignade, co-piloté par l'Etat et la Ville de Paris, continue d'améliorer significativement la qualité de l'eau de la Seine.

Des travaux prévus d'ici les JO

La Ville de Paris rappelle de son côté que d'importantes mesures ont déjà été prises depuis plusieurs années pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine. "Des travaux ont déjà été réalisés et produisent des effets par temps sec : mise en service en début d'été 2023 de la désinfection des rejets des deux usines de traitement des eaux usées en amont de Paris sur la Seine et sur la Marne, ou encore travaux de mise en conformité progressive des mauvais branchements des bâtiments et des raccordements de bateaux", indique la ville dans un communiqué.

D'ici 2024, de nouvelles infrastructures seront livrées pour améliorer davantage le traitement des eaux par temps de pluie et ainsi rendre la qualité de l'eau meilleure rappelle la Ville de Paris. "Le bassin de stockage d'Austerlitz stockera plus de 50 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de vingt piscines olympiques. Ce bassin permettra d'être mieux préparés aux événements météorologiques exceptionnels en évitant les déversements d'eaux usées dans la Seine en cas de fortes pluies. Grâce à ce bassin, l'excédent d'eau s'écoulera dans le réseau d'égouts pour être traité."