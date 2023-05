JO 2024 : objectif zéro plastique à usage unique pour la mairie de Paris

"L'urgence climatique nous oblige à agir beaucoup plus vite." Anne Hidalgo a ainsi présenté ce vendredi, en compagnie de plusieurs de ses adjoints, l'objectif zéro plastique à usage unique à Paris d'ici 2024, le jour où se déroule le Forum international de Paris pour mettre fin à la pollution plastique dans les villes en présence de maires du monde entier. La maire de Paris compte profiter de l'appel des Jeux OIympiques pour arriver à la fin de l'utilisation des plastiques à usages unique, notamment "en utilisant le recyclage".

Pierre Rabadan, adjoint en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques, a évoqué "les gros partenaires des jeux avec lesquels nous travaillons pour changer de modèle." Il a également précisé travailler en collaboration avec des scientifiques pour réussir à sortir de l'utilisation du plastique à usage unique. Pierre Rabadan a également annoncé "la transformation des équipements pérennes comme l'Accor Arena ou le Parc des Princes" tout en expliquant que "91% du plastique produit n'est pas recyclé et ne peut être recyclé qu'une fois." En conséquences, plus de 30 000 gobelets "seront mis à disposition pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils seront ensuite récupérés et réutilisés pendant les courses au long de l'année et ainsi éviter près de 12 tonnes de plastique par an, soit environ 800 000 bouteilles."

Plus de fontaines, moins d'eau en bouteille

"Un parisien sur deux et trois touristes sur quatre achètent de l'eau en bouteille" précise Dan Lert adjoint en charge de l'eau. Pour éviter la pollution plastique, sur les 1200 fontaines existantes dans Paris seront renforcées par 115 nouvelles fontaines à boire et brumisantes, "elle serviront donc aussi à se rafraîchir" précise l'adjoint tout en détaillant que "plus de 800 commerçants se sont engagés à recharger gratuitement la gourde des Parisiens, des touristes et des travailleurs avec, à terme 1200 commerçants." Un sticker sur la porte du commerce signalera aux passant la possibilité de recharger leur gourde.

Pour Florent Letissier, adjoint à l'économie circulaire, il faut proposer des solutions concrètes comme "l'engagement de 35 restaurants et bars qui s'engagent à proposer des gobelets utilisables avec un système de consigne dans le quartier de La Villette pour Paris Plages 2023. Cette opération sera étendue à tous les sites de Paris Plages 2024." En avril 2023, une certification "du zéro plastique pour les acteurs économiques a été signée par 100 signataires" annonce Olivia Polski, adjointe chargée du commerce.

De son côté, Frédéric Hocquard, adjoint chargé de la vie nocturne, a tenu à préciser que "l'hôtellerie engage beaucoup d'efforts pour la suppression du plastique à Paris. Un des hôtels qui s'est engagé dans cette voie, le Novotel Tour Eiffel, permet de supprimer 400 000 bouteilles en plastique par an. L'enjeu est suffisamment énorme pour accompagner l'hôtellerie dans cette voie. On travaille aussi sur un séjour touristique zéro plastique avec l'office du tourisme de Paris."

Un objectif accessible et attractif

A la question de savoir si cet objectif est réellement réalisable, Olivia Polski reconnaît que "c'est compliqué mais il y a pas mal d'alternatives qui existent. Il y a toute une génération de commerçants qui veulent s'engager et on a une vraie mutation des commerçants à Paris dans ce sens. Donc je pense que c'est possible et accessible. Evidemment, ça demande des efforts mais on n'a rien sans rien."

De son côté Frédéric Hocquard affirme que "c'est un facteur d'attractivité car les touristes voient qu'ils sont dans une ville qui fait un travail autour des questions d'écologie. Si vous vous retrouvez dans hôtel dans lequel il y a des bouteilles en plastique partout, vous allez vous dire qu'il y a un décalage entre la vision que vous avez de cette ville et ce qu'il s'y passe vraiment. En conséquence, les commerçants, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, commencent à prendre conscience de ce sujet."

Des négociations internationales pour lutter contre la pollution plastique débutent ce lundi à Paris. Sous l'égide des Nations Unies, 175 pays se sont engagés à parvenir à un traité international juridiquement contraignant d'ici 2040.