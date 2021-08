JO Paris-2024 : nos chasses d’eau qui polluent la Marne et la Seine

Les eaux pluviales dans le réseau d’eau pluviale, les eaux usées dans le réseau d’eau usée, et la Marne sera moins polluée ! Voilà la mission du conseil départemental du Val-de-Marne et de l’agence de l’eau avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Car de la qualité de l’eau de la Marne dépend celle de la Seine où pourraient se tenir plusieurs épreuves des prochains JO. La maire de Paris, Anne Hidalgo, voudrait en effet pouvoir y organiser le 10 km nage libre et le triathlon.

Pour cela plusieurs chantiers sont en cours : la création de stations de dépollution des eaux pluviales qui tombent sur nos routes et emportent avec elles des traces d’hydrocarbures et les bactéries des crottes de chien. A Champigny-sur-Marne, la station de dépollution du bassin versant du ru de la Lande est en train de voir le jour. Sortie de terre et mise en service prévue pour juin 2024, juste à temps.

Mais le plus gros chantier se passe en fait dans nos sous-sols ! Il faut éradiquer d’urgence les « mauvais branchements ». Ces maisons, pavillons privatifs ou même immeubles mal raccordés au réseau d’assainissement et dont les eaux usées, celles de nos toilettes, douches et lave-vaisselle se déversent en fait dans le réseau d’eau pluviale et donc, directement dans la Marne. Et ils sont nombreux ces mauvais branchements. Très nombreux.

93% de mauvais branchements

En 2020 par exemple, sur 315 habitations ou immeubles inspectés par les services d’assainissement du département du Val-de-Marne, 292 est mal branchés ! 93% des canalisations déversées directement dans la rivière sans passer par la case station d’épuration pour être traitées. Nos urines, nos détergents pour le ménage, les micros particules de plastiques de nos vêtements passés à la machine à laver, tout ça, dans la Marne, dans la Seine puis dans nos océans. Rien d’étonnant pour Eve Karleskind, directrice de l’assainissement au département du Val-de-Marne. « C’est quelque chose qu’on connait depuis maintenant une quarantaine d’année. C’est souvent dans l’ancien, les eaux usées sont branchées sur les eaux pluviales par méconnaissance des réseaux et règles d’assainissement », explique l’experte. C’est le fameux tout à l’égout de l’époque. On était fiers d’être raccordés mais depuis, les villes, les collectivités, ont créée des réseaux d’eaux usées sans que les particuliers ne suivent et s’y branchent comme il le faudrait.

Un travail de fourmi alors pour les responsables de l’assainissement. Dans le Val-de-Marne, les services départementaux ont donc lancé des enquêtes gratuites. Des techniciens prennent rendez-vous avec le particulier ou le syndic d’un immeuble, viennent au domicile vérifier les branchements et remplir un rapport de conformité. C’est ce que Gautier Delpont et Vincent Babef viennent faire, ce matin de rentrée, chez Clara, avenue Henri Barbusse à Champigny-sur-Marne. La jeune femme vient d’hériter de la maison de sa grand-mère. La fosse septique a été rebouchée il y a quelques années. C’est tout ce que la nouvelle propriétaire peut indiquer aux deux experts. « Je ne comprends pas tout j’avoue, c’est pour ça qu’on a fait appel à la mairie qui nous a envoyé les techniciens du département », explique-t-elle. Comme souvent, « c’est pour se mettre en conformité avant une vente qu’on est appelé et qu’on découvre un mauvais branchement », confirme Gautier Delpont, l’un des deux techniciens du jour. « Parfois aussi, dans le cadre d’inspection générale des réseaux sous-terrain, avec des caméras spéciales, on peut découvrir des canalisations mal branchées mais c’est rare. »

Les techniciens cherchent la sortie des eaux usées de cette maison de Champigny-sur-Marne. © Radio France - Faustine Mauerhan

Les travaux subventionnés par l’agence de l’eau

Autant dire que le travail d’enquête est fastidieux et long. Tout comme les travaux qui suivent. Ici, la jeune propriétaire s’en sort bien. Les réseaux de sa maison sont bons. C’est au bout de son tuyau à elle que le bât blesse, sous la chaussée de la rue. Les travaux se feront donc sur son trottoir mais pas sur son terrain. Et pas des petits travaux craint Gautier Delpont. « Il va falloir creuser une tranchée depuis le trottoir jusqu’au réseau d’eaux usées sous celui d’eau pluviale, à bien 5 mètres de profondeur. Ça veut dire fermer la circulation, dévier la ligne de bus, etc. » Le tout au frais, en grande partie, de l’agence de l’eau.

Car c’est le moment ou jamais de se mettre en conformité. A l’occasion des JO de Paris 2024, les mauvais branchés peuvent se faire financer. Une aide publique plafonnée à 4.200€ mais représentant environ 60% du devis car Champigny-sur-Marne a été désigné comme secteur ultra prioritaire. Les aides sont moins importantes dans les secteurs dits seulement « prioritaires » comme les secteurs de Sucy-Ormesson, Fresnes-Choisy ou Ablon-sur-Seine.