Josselin, Malestroit : l'Oust est en décrue

Mardi, la rivière l'Oust, dans le Morbihan, était toujours placée en vigilance jaune crue mais la baisse des eaux était significative. Lundi matin 23 décembre la cote mesurée à Malestroit était de 2 mètres 85. 24 heures plus tard, elle n'était plus "que" de 2 mètres 47 et de 2 mètres 27 à mi journée

Josselin, Morbihan, France; Malestroit, Morbihan

L'Oust passe à Josselin, 25 kilomètres en amont de Malestroit. La rivière est sortie de son lit dimanche mais a rapidement retrouvé un cours normal.

On voit la trace de la légère crue de l'Oust à Josselin © Radio France - François Rivaud

Le cours d'eau mardi matin 24 décembre ne débordait plus © Radio France - François Rivaud

A Malestroit on était plus inquiet en début de semaine. Certes, les mesures effectuées situait la crue loin des records de 2001 et de 2014. Mais comme le dit Jean Brook, une britannique qui réside au bord de l'eau "avec la montée des eaux on ne sait jamais, on ne sait pas quand ça s'arrête". Solène qui habite sur la petite place Jacques Bonsergent était soulagée mardi matin. En quelques heures, pendant la nuit, l'eau s'est retirée.

La place Jacques Bonsergent lundi matin 23 décembre © Radio France - François Rivaud

Et la même place le lendemain matin © Radio France - François Rivaud

Les marques laissées sur les murs des maisons de Malestroit indiquaient la baisse des eaux de l'Oust.

Les traces laissées par l'eau mardi matin sur cette maison de Malestroit montrent la décrue de l'Oust © Radio France - François Rivaud

Les habitants de Malestroit sont soulagés. Tout le monde parle des grandes crues de 2001 et de 2014. Un scénario identique est toujours redouté. La satisfaction est également de mise à la direction des voies navigables pour la région Bretagne. Ses services attendent quelques jours encore. Si la baisse continue à ce rythme, une inspection des quais et chemins de halage sera faite et des opérations de nettoyage seront effectuées si nécessaire.