Joué-lès-Tours : le quartier de La Rabière infesté par les fientes d'étourneaux

Joué-lès-Tours, France

Chaque année des nuées d'oiseaux s'installent à Joués-lès-Tours. Il y a quatre "dortoirs" principalement dans le quartier de La Rabière. Ces étourneaux apprécient se poser dans des arbres avec des feuilles. Ils passent ici une partie de l'hiver.

Les fientes sont l'un des problèmes. © Radio France - Thibault Lecoq

Pour les habitants, les volatiles sont une véritable gêne. Avec les fientes, les trottoirs sont sales et la rue sent mauvais. "On ne peut pas ouvrir la fenêtre tellement ça sent mauvais", assure Odette, une habitante du quartier. Selon elle, trois de ses voisins ont déménagé à cause de ça. Le bruit est aussi assourdissant selon les riverains, surtout le matin et le soir. A cause de fientes, les trottoirs sont glissants, ce qui peut être dangeureux.

La mairie au courant du problème

À la mairie de Joué-lès-Tours, on est au courant du problème. Ils affirment essayer de trouver des solutions. Ils ne peuvent pas utiliser des pistolets d'effarouchement en pleine ville. Ils testent une nouvelles méthode : élaguer les arbres dans lesquels se posent les étourneaux. Sans branches, ils sont obligés aller ailleurs. Une technique qui va être étendue dans la ville. En attendant, les services techniques assurent nettoyer les trottoirs au karcher.