Jouet-sur-l'Aubois : c'est parti pour 2.023 km à la rame

Christophe Gruault, un habitant de Jouet-sur-l'Aubois dans le Cher commence un périple entre Varsovie et Paris à la rame. Cet aventurier qui s'est déjà confronté au Sahara et l'Amazonie va traverser cinq pays : la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique avant d'arriver en France. Christophe Gruault a noué un partenariat avec plusieurs écoles pour sensibiliser les élèves à la pollution des eaux et va en profiter pour prélever des échantillons qui seront analysés par des chercheurs du Muséum de Paris.

Il doit arriver dans la capitale française le 18 juin après 2.023 kilomètres sur sa yole et pour sa première journée de rameur, il doit parcourir une quarantaine de kilomètres. Tout sauf une galère, tout a bien commencé sur la Vistule : "Je viens de quitter Varsovie et je vais passer sous le dernier pont. Je vais retrouver le calme, le silence, les oiseaux" savoure-t-il. "Le vent me pousse, je suis dans le sens du courant, donc tout va bien. La Vistule est un fleuve sauvage, comme la Loire; je dois donc être vigilant sur le niveau des fonds. Comme je suis au ras de l'eau, il suffit que je regarde bien où les oiseaux ont pied et j'évite ces zones-là. Je sors mon bateau de l'eau dès que j'aborde un barrage ou une écluse. Pour des raisons de sécurité. je n'ai pas envie d'être écrasé par un plus gros bateau et c'est aussi beaucoup plus simple et rapide. Je le remets à l'eau juste après. Quand je serais vraiment en aval de Varsovie, je ferai des prélèvements d'eau."

Christophe Gruault, avant son départ de Varsovie, à la rencontre d'élèves de classes francophones. - Christophe Gruault

Analyser les eaux tout au long du trajet

Christophe Grualut remettra tous ses échantillons aux chercheurs du Muséum de Paris, le 18 juin, à son arrivée : "On va analyser l'ADN environnemental des eaux que je sillonne. L'ADN nous permet de repérer les espèces présentes sans avoir besoin de les repérer physiquement, de les voir. C'est très pratique. On va ainsi pouvoir déterminer les poissons migrateurs qui continuent de remonter ces fleuves européens. On pourra aussi faire le point sur la présence d'espèces invasives comme certaines moules. Les autres échantillons vont porter sur les perturbateurs endocriniens. La présence de plastiques par exemple, mais aussi de médicaments présents dans ces eaux à travers les urines notamment. On va aussi analyser les pesticides. Je fais un prélèvement en amont de chaque grande ville et en aval. On pourra ainsi comparer les deux concentrations et connaître leur impact" précise le rameur.