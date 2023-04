Jouet sur l'Aubois : un habitant va rallier Varsovie à Paris, à la rame

Christophe Gruault va traverser cinq pays : Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et le Nord de la France, soit 2023 km. Le projet prévoyait de partir de Moscou mais le conflit avec l'Ukraine a obligé notre aventurier à changer ses plans.

Ce n'est pas du tout l'exploit que recherche Christophe Gruault. Non, son idée, c'est de démontrer combien l'eau douce est précieuse et qu'il faut en prendre soin. Ce défi est avant tout pédagogique et scientifique,

Le parcours prévu par Christophe Gruault © Radio France - Michel Benoit

C'est à bord d'une embarcation dérivée d'une yole, réputée pour sa stabilité, que Christophe Gruault va ramer ; un bateau de six mètres de long en carbone kevlar ne pesant que trente-cinq kilos : " En moyenne, je me déplace à huit kilomètres heure pour faire à peu près quarante à cinquante kilomètres par jour. Grosso modo, je vais ramer entre six et huit heures par jour. Je vais ramer, et je vais voir ce qu'il se passe devant, car nous avons modifié le système de pelles de l'embarcation. Ce sera donc un vrai plaisir."

le bateau utilisé par Christophe Gruault © Radio France - Michel Benoit

Et cela n'est pas anodin quand on sait les déchets qui peuvent flotter dans les rivières : " Tout le monde connait les sacs plastiques. Ce n'est pas un problème, mais je connais deux rameurs qui ont déjà percuté des réfrigérateurs. Evidemment, ils étaient dos à l'obstacle donc ils ne les ont pas vus. Un réfrigérateur, ça ne flotte pas très bien et cela fait des trous ! "

Christophe pourra ramer en regardant devant lui. Pas bête du tout ! © Radio France - Michel Benoit

Le défi n'est pas physique. L'idée de Christophe est de s'intégrer dans des études scientifiques. Cinq chercheurs du muséum de Paris profiteront de ses relevés et prélèvements : " Il y a un spécialiste ADN environnemental qui pourra analyser les échantillons pour déterminer ce qui vit dans l'eau et repérer la présence des espèces. On a un chercheur sur les perturbateurs endocriniens qui analysera les pollutions en amont et en aval des villes. Un spécialiste des migrations de poissons des mers vers les rivières et vice versa, un entomologiste qui étudie les libellules, un spécialiste culinaire pour travailler sur les recettes locales. Je veux surtout non pas alerter, mais montrer qu'on a de la chance d'avoir de très belles choses autour de nous. On a le monde sauvage à nos portes, et justement il faut le respecter, il faut le garder."

Tout au long du parcours, Christophe Gruault rencontrera des élèves des écoles francophones. Une nouvelle aventure pour ce bourlingueur qui a survolé tout le Sahara en ULM et parcouru l'Amazonie.