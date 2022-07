Jour du dépassement : ce jeudi, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an

Ce jeudi 28 juillet, nous avons consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire en un an, avertissent les ONG Global Footprint Network et WWF. La pression humaine sur les capacités de régénération des écosystèmes naturels ne cesse de grandir : en 20 ans, la date a avancé de deux mois.

Nous avons atteint ce jeudi 28 juillet "le jour du dépassement de la Terre", c'est à dire que l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an. L'ONG Global Footprint Network, qui calcule cette date chaque année, et WWF alertent cette année plus particulièrement sur notre système alimentaire, très polluant et gourmand en ressources naturelles.

"Notre système alimentaire a perdu la tête avec une surconsommation des ressources naturelles sans répondre aux besoins de lutte contre la pauvreté" d'un côté et de l'autre une épidémie de surpoids et d'obésité, explique Pierre Cannet, de WWF France. "Au total, plus de la moitié de la biocapacité de la planète (55%) est utilisée pour nourrir l'humanité", relèvent les deux ONG, et plus précisément, pour "nourrir des bêtes et des animaux qu'on consomme après".

Comment limiter notre impact sur les ressources ?

Les deux ONG plaident pour une baisse de la consommation de viande dans les pays riches : "si nous pouvions réduire la consommation de viande de moitié, nous pourrions reculer la date du jour du dépassement de 17 jours", fait valoir Laetitia Mailhes, de Global Footprint Network, et "limiter le gaspillage alimentaire permettrait de faire reculer la date de 13 jours, ça n'est pas négligeable".

Le jour du dépassement est un indicateur créé par des chercheurs au début des années 1970 et se calcule à partir de six catégories différentes : les cultures, les pâturages, les espaces forestiers nécessaires pour les produits forestiers, les zones de pêche, les espaces bâtis et les espaces forestiers nécessaires pour absorber le carbone émis par la combustion d'énergies fossiles.

Selon Global Footprint Network, cette "dette écologique" se creuse d'année en année : en 20 ans, la date du jour du dépassement a avancé de deux mois. Mais l'ONG n'est pas pessimiste et pousse à des comportements vertueux. En 2020, la date avait été repoussée de trois semaines sous l'effet des confinements liés à la pandémie de Covid-19, avant de renouer avec les niveaux d'avant.