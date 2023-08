Jour du dépassement : ce mercredi, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an

Ce mercredi, l'humanité aura consommé l'ensemble de ce que les écosystèmes peuvent régénérer en un an et elle vivra le reste de l'année à crédit. "Le reste de l'année, nous maintenons notre déficit écologique en puisant dans les stocks de ressources locales et en accumulant du gaz carbonique dans l'atmosphère", explique l'ONG Global Footprint Network. Pour la première fois hors période Covid-19, le "jour du dépassement", un indicateur créé par des chercheurs au début des années 1990, intervient plus tard que l'année précédente. En 2022, il avait eu lieu le 28 juillet. Selon les ONG environnementales, il faudrait à l'humanité "1,75 Terre" pour régénérer ce que nous consommons.

Une victoire bien modeste, comparée au creusement de cette "dette écologique "sur les dernières décennies : ce "dépassement" avait lieu le 29 décembre en 1970, le 4 novembre en 1980, le 11 octobre en 1990, le 23 septembre en 2000, le 7 août en 2010. En 2020, cette date avait été repoussée de trois semaines sous l'effet des confinements liés à la pandémie de Covid-19, avant de renouer avec les niveaux d'avant.

Comment cette date est-elle calculée ?

Cette empreinte écologique se calcule à partir de six catégories différentes, "les cultures, les pâturages, les espaces forestiers nécessaires pour les produits forestiers, les zones de pêche, les espaces bâtis et les espaces forestiers nécessaires pour absorber le carbone émis par la combustion d'énergies fossiles" et est intimement liée aux modes de consommation, en particulier dans les pays riches.

À titre d'exemple, si tous les humains vivaient comme les Français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai. "Nous aurions besoin de 5,1 Terres si tous les habitants de la planète vivaient comme les habitants des États-Unis", calcule Global Footprint Network.

WWF et Global Footprint Network pointent en particulier du doigt notre système alimentaire. "L'empreinte écologique de l'alimentation est considérable", souligne les deux ONG. Plus précisément, "une grande partie des denrées alimentaires et des matières premières sont utilisées pour nourrir des bêtes et des animaux qu'on consomme après", précisait en 2022 Pierre Cannet, de WWF France.

Or l'agriculture contribue à la déforestation, au changement climatique en émettant des gaz à effet de serre, à la perte de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes, tout en utilisant une part importante de l'eau douce, rappellent les ONG. "Si nous pouvions réduire la consommation de viande de moitié, nous pourrions reculer la date du jour du dépassement de 17 jours", fait valoir Laetitia Mailhes, de Global Footprint Network. Et alors qu'un tiers de la nourriture est gaspillée dans le monde, "limiter le gaspillage alimentaire permettrait de faire reculer la date de 13 jours" à lui seul.