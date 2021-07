Jour du dépassement : la planète a retrouvé le rythme de consommation du monde d'avant

Jeudi 29 juillet, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre peut régénérer pour 2021. Le "jour du dépassement", calculé par l'ONG américaine Global Footprint Network, donne une indication de l'impact de l'activité humaine sur nos écosystèmes. Il arrive cette année trois semaines plus tôt que l'année précédente, marquée par les confinements. Le répit a donc été de courte durée pour la planète.

Le jour du dépassement revient en 2021 au même niveau qu'en 2019 ce qui veut dire qu'on a retrouvé le même rythme de consommation et de pollution. Les espoirs de relance verte nés pendant la crise sanitaire du covid-19 sont donc pour l'instant illusoires. A ce rythme, il faudrait 1,7 planète Terre pour satisfaire les besoins de la population mondiale de façon durable en 2021.

La date est calculée en croisant l'empreinte écologique des activités humaines (surfaces terrestre et maritime nécessaires pour produire les ressources consommées et pour absorber les déchets de la population) et la "biocapacité" de la Terre (capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'Homme, notamment la séquestration du CO2).

La déforestation aggrave la situation

Le dépassement ne cesse de se creuser depuis 50 ans. En 1970, il arrivait le 29 décembre, en 1990, le 11 octobre. Depuis le début des années 2010, il se situe autour de la fin juillet ou du début de mois d'août.

Le rebond en 2021 s'explique à la fois par la reprise des activités économiques qui a entraîné une hausse de l'empreinte carbone de 6,6 % et aussi par la diminution de la biocapacité forestière mondiale de 0,5 %. La déforestation en Amazonie et, de manière générale, l'épuisement des forêts tropicales, est la cause principale de ce recul.