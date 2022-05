Jour du dépassement pour les poissons : les sardines du golfe de Gascogne bientôt menacées

Le jour du dépassement pour le poisson a été atteint ce lundi 2 mai. Cela signifie qu'en théorie, celui consommé jusqu'à la fin de l'année ne proviendra pas des côtes françaises car le pays a pêché et épuisé tout son stock. La France, 5e plus gros consommateur de poisson en Europe, consomme notamment trop de sardine du golfe de Gascogne, dont la population a baissé de 25 % depuis le début des années 2000. Mathieu Doray, chef de la mission Pelgas de l'Ifremer (institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) qui recense les poissons pélagiques - dont la sardine - dans le Golfe de Gascogne à bord d'un bateau pour un mois, estime qu'elle se trouve à la limite d'être considérée comme une espèce en danger.

Privilégier les anchois pour préserver les sardines

Il constate également que la taille et le poids des sardines diminue "de façon constante" depuis le début des années 2000. "Elles ont perdu à peu près 20 % de leur poids. Cela nous préoccupe parce que cela peut vouloir dire qu'elles ont un problème de nourriture, qu'elles subissent un déséquilibre écologique. En tout cas elles ne grandissent plus comme avant. Nous étudions cela pour, ensuite, mieux gérer la pêche", explique le chercheur, chargé de proposer des quotas de pêche aux institutions internationales après sa mission.

Afin de mieux équilibrer notre consommation et de préserver les sardines, Mathieu Doray suggère de se tourner plutôt vers les anchois. "On sait qu'il y en a beaucoup, on a d'ailleurs constaté une population d'anchois historiques l'année dernière". Mais ces poissons, comme les tacauds, très présents sur les côtes françaises, ne sont pas très appréciés par les consommateurs. "Si on le faisait, on pourrait augmenter la quantité de poisson local à notre disposition", conclut-il. Ce n'est pas vraiment dans l'air du temps puisque, selon l'Ifremer, la quantité de poisson importé en France augmente chaque année, en particulier celle du saumon de Norvège, au bilan écologique désastreux.