Journée de l'arbre : les écoliers de Bonneuil-Matours plantent des sapins dans la forêt de Moulière

Les arbres étaient à l'honneur sur France Bleu, ce vendredi 25 novembre avec "la journée de l'arbre". Pour l'occasion, une quarantaine d'écoliers de l'établissement Maurice Fombeure à Bonneuil-Matours ont passé quelques heures dans la forêt domaniale de Moulière, au Nord-Est de Poitiers. Leur mission ? Planter des arbres, avec l'aide des techniciens forestiers de l'Office national des forêts (ONF).

Munis de bottes et de gants, les enfants se sont vite mis au travail. La tâche est plutôt simple, explique Lucas, élève en CM2. "On creuse un trou. Puis on met les sapins dedans. Ensuite, on rajoute de la terre puis on tasse, avant d'en planter d'autres, un mètre plus loin".

Un sapin plus résistant face au réchauffement climatique

Une dizaine d'arbres ont été plantés par chaque enfant environ. De quoi laisser à certains le sentiment du devoir accompli. " Il y aura plus d'oxygène, on pourra faire du feu dans les maisons, ou du papiers, plein de choses comme ça", s'enthousiasme Louise, elle aussi en CM2.

Les forestiers de l'ONF ont choisi de planter sur la parcelle des sapins de Turquie, une espèce qui devrait mieux résister au réchauffement climatique. "On introduit sur des petites surfaces (1 hectare), des essences plus méridionales. On se dit qu'ici, dans une trentaine d'années, le climat sera le même qu'en Turquie, on subira du stress hydrique sur nos sols. On le fait depuis 2007 avec le projet Giono qui vise à aider les espèces à migrer", développe Antoine Bled, directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes de l'ONF.

Les écoliers à l'ouvrage. © Radio France - Nadège Caillaud

Au cours de cette journée, environ 1.200 arbres ont été plantés. Les écoliers reviendront de temps en temps, lors de prochaines sorties scolaires, observer l'évolution de leurs plantations. Mais pour voir ces sapins atteindre leur taille adulte (30 mètres de haut), il faudra être patient. S'ils résistent aux tempêtes, aux parasites, aux sécheresses ou encore aux incendies, ils arriveront à maturité dans une centaine d'années.