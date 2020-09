Journée de la qualité de l'air : Strasbourg s'attaque aux particules fines

Strasbourg fait partie des neuf zones qui, en France, subissent de fréquents dépassements des normes. Au début du mois de juillet 2020, le Conseil d’État a ordonné au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de dix millions par semestre de retard.

L'Eurométropole de Strasbourg subit principalement trois types de polluants : l'ozone, avec la combinaison d'un soleil omniprésent et du trafic auto. Les particules fines et ultra-fines, les PM10 et PM2,5. Et le dioxyde d'azote, généré lui aussi par la circulation et les appareils de chauffage.

On estime que dans l'Eurométropole, chaque année, 500 décès sont liés à la pollution atmosphérique.

Réhabiliter le chauffage au bois

La nouvelle municipalité écologiste va poursuivre ses efforts pour réduire les camions et les voitures dans le centre historique de Strasbourg, en proposant des alternatives comme les vélos cargos pour les livraisons ou en encourageant les transports en commun.

Autre initiative forte : l'Eurométropole aide les particuliers à remplacer les chauffages à bois polluants grâce à des primes incitatives. Un millier de foyers pourrait en bénéficier en 5 ans, sur un total de 10.000 logements équipés d'installations au bois dans l'Eurométropole.

Dans l'Eurométropole, la moitié des particules fines provient du chauffage au bois.

Le pic de pollution de la Saint-Sylvestre

C'est une tradition alsacienne qui nuit gravement à la qualité de l'air : les pétards à la St Sylvestre. Lors du dernier réveillon, par exemple, les taux de polluants relevés par ATMO Grand Est ont été multipliés par dix. Les poussières générées par les voitures et le matériel urbain brûlés ont largement contribué à cette explosion transitoire de la pollution.

L'Eurométropole aimerait réduire ces nuisances. Françoise Schaetzel, sa vice-présidente en charge de la qualité de l'air, indique qu'un groupe d'élus réfléchit au déroulement des festivités de fin d'année dans la trentaine de communes qui la compose. "Les pétards, c'est une tradition en Alsace et à Strasbourg. Il y a à l'heure actuelle un groupe de travail qui travaille sur la question de Noël et du Nouvel An. Laissons-les travailler. Les annonces seront faites en temps et en heure".

Durant les premiers jours de janvier 2020, il avait fallu diminuer la vitesse sur les routes du Bas-Rhin pour faire retomber les taux de particules fines qui avaient grimpé durant la nuit du 31 décembre.