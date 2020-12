Journée du climat : découvrez le film sur la liste citoyenne ADN à la Clusaz en Haute-Savoie

Lors de la dernière élection municipale à la Clusaz (74), la liste citoyenne ADN a bousculé les codes et proposé une autre vision du développement en montagne. Une jeune réalisatrice a suivi la campagne au plus près.

A l'occasion de cette journée mondiale du climat, vous pourrez voir en avant-première sur internet "Avenir" un documentaire de 26 minutes sur l'aventure électorale d'une liste citoyenne aux derniers élections municipales de La Clusaz. A découvrir gratuitement de 8h30 à minuit, ce mardi, sur le site skipass.com. Le sous-titre est éloquent : "L'histoire d'un réveil citoyen à l'heure du réchauffement climatique".

Le collectif avant tout - DR

Collectif citoyen, la liste ADN (Avenir Démocratie Nature) proposait en mars dernier de réfléchir à une alternative au "tout ski", une autre piste que l'or blanc. Laura Lardeux, enfant de la Clusaz, partie faire des études de cinéma au Canada, suit dès le début avec sa caméra cette bouffée d'air pur dans la politique : "Les partis traditionnels me paraissaient inaccessibles, avec des personnes haut placées qui se réservent le pouvoir. Avec ce collectif, je me suis reconnue et j'ai eu envie de m'engager aux côtés de moniteurs de ski, de jeunes chefs d'entreprise, de retraités, etc... Ils m'ont transmis l'espoir."

Laura la réalisatrice engagée - DR

Laura, 28 ans, fait partie de la génération Y," traumatisée et donc paralysée" par la vision médiatique "anxiogène" de l'effondrement du monde. "Avec ADN, j'ai envie de m'impliquer, de protéger notre bien le plus précieux, la nature. Sortir des stratégies de l'or blanc. La liste prouve qu'on peut faire passer le message en douceur, en restant léger et vivant."

Le lien pour voir le film de Laura :https://www.skipass.com/news/avenir.html

Derrière le bonnet et les cheveux long d'Alexandre, il y a la réflexion sur une autre montagne

ADN, liste citoyenne de bonnes volontés. ADN et son candidat au bonnet et cheveux longs. Avec cette image, dès le début de la campagne, le buzz est lancé après le portrait dans le journal quotidien "Libération" qui met en lumière la geste de montagnards différents. Laura en fait un documentaire baptisé" Avenir" et celui qu'on voit beaucoup à l'écran, forcément, c'est Alexandre Hamelin, la tête de liste, qui au départ voulait juste poser des questions, réunir des gens de tous profils, qui s'interrogent sur leur avenir commun.

Alexandre la tête de liste sous le bonnet - DR

Alexandre a vu le documentaire à plusieurs reprises : "Des larmes à chaque fois. On y voit le bon et le moins bon comme la défaite. Mais c'est surtout l'aventure humaine, formidable, avec les 18." Celui qui était déjà conseiller municipal en 2014 insiste. ADN n'a pas commandé ce documentaire et ne l'a pas produit. C'est le travail de Laura et de deux producteurs (un à Saint-Gervais, l'autre à Paris).

En mars dernier, Alexandre et sa liste ont obtenu un gros tiers des voix (37%), pas la mairie, mais ils ont gagné la bataille des idées quand le nouveau maire Didier Thévenet dit stop au projet du Club Med : "On a fait bouger les lignes. On a aidé à une prise de conscience peut-être. Quand on a présenté nos idées, on s'est rendu compte qu'on a influencé l'autre liste".

La fermeture des stations de ski à Noël renforce l'urgence de penser autrement la montagne

Comme une prémonition, ADN, sa liste, demandait qu'on s'interroge sur le "tout-ski". La pandémie du Covid en rajoute une couche en quelque sorte même si Alexandre Hamelin est solidaire des montagnards en colère contre les fermetures des stations à Noel : "Je vis moi-même à 90 % de la neige. Chez nous, que ce soit le petit charpentier ou le plombier, on est tous en grande partie dépendants de l'industrie de la neige. Alors bien sûr que je suis solidaire du mouvement actuel pour l'ouverture ! Parce qu'on n'a pas le remède. Parce qu'on n'y a pas pensé jusqu'à maintenant. Cela ne doit pas nous empêcher de nous interroger et de prendre dans quelques années un premier virage. Sinon, quand ça va s'arrêter, on va tomber de haut. Nous serons les premiers touchés par le réchauffement climatique. Les anciens patrons des stations y ont pensé quand ils ont implanté les premiers canons à neige dans les années 90. Tous les éléments du problème étaient déjà là. Cela ne date pas de quelques années. "

Le shaper qui sait préparer les pistes enneigées imagine d'autres pistes pour le tourisme, pour le développement économique. C'est au cœur du documentaire. "Je ne sais pas si vous vous êtes promenés chez nous en automne... c'est vraiment époustouflant de beauté. Or l'automne est absent du marketing de la montagne. On ne sait pas non plus parler aux séniors. Vous verrez dans les publicités pour la montagne un public jeune dynamique, actif. On doit vraiment amener de nouveaux messages. Et nos remontées ne doivent pas servir uniquement pour le ski. Au Canada, avec les remontées, on peut découvrir justement les paysages de montagne en toute saison."

La campagne électorale a beau être achevée depuis mars, le jeune homme la poursuit, car il a la défense de son territoire inscrite dans son ADN. Le message d'ADN et du film dépasse les urnes. En résumé, on n'a pas toutes les réponses, mais on a le devoir de s'interroger, et vite ! Ça vaut pour le réchauffement climatique et pour l'avenir de ceux qui vivent dans et de la montagne.