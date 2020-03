Journée internationale du sommeil : les Français ne dorment pas assez

"Je n'ai pas assez dormi, je suis crevé." Une phrase qu'on entend souvent et peut-être qu'on dit aussi. Cela tombe bien, ce vendredi c'est la Journée internationale du sommeil. L'occasion pour ceux qui souffrent de graves insomnies ou de pathologie comme l'apnée du sommeil de consulter un spécialiste ou d'aller dans un centre spécialisé. Au-delà de ces cas particuliers, on est nombreux à avoir l'impression de ne pas dormir assez. Et c'est vrai.

La France en manque de sommeil

L'an dernier, Santé Publique France a calculé qu'on est passé sous la barre des sept heures de sommeil par nuit. Une première ! Et c'est pareil dans la plupart des autres pays du monde. En 50 ans, les Français ont perdu en moyenne une heure et demi de sommeil par nuit. Résultat, la part des petits dormeurs - moins de six heures par nuit - a aussi augmenté. Désormais c'est le cas de plus d'un tiers des Français (35,9%). Et ce sont surtout les femmes qui souffrent de cette "dette" de sommeil.

Des conséquences pour la santé

Le manque de sommeil, particulièrement en dessous de six heures par nuit, est un vrai risque pour la santé. Il aggrave la plupart des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques et augmente les risques d'infection. Ce déficit joue également sur l'humeur - irritabilité, dépression - et il pose aussi des problèmes de concentration et de vigilance. Conséquence : d'après un sondage Opinion Way* fait en 2019 pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance et la MGEN, presque un quart des Français disent somnoler dans la journée.

La faute à quoi ces nuits raccourcies ?

Ces nuits trop courtes sont dues, selon Santé Publique France, à l'augmentation du travail de nuit ; entre 1990 et 2013, le nombre de personnes travaillant la nuit a augmenté d'un million. Et ces personnes dont l'activité professionnelle a lieu la nuit dorment moins que leurs collègues de jour.

C'est aussi du à l'allongement du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Et ça en ville comme à la campagne.

Autre explication à ces nuits raccourcies : ce qu'on fait le soir. Neuf Français sur dix passent la soirée à surfer sur internet et les réseaux sociaux ou à regarder des séries. Le remède : se décréter un "couvre feu" digital. Une heure où on met les écrans au lit.

S'ajoute à ça un environnement pas très reposant. Le bruit et la pollution lumineuse nuisent à un dodo serein. D'ailleurs, toujours d'après le sondage fait Opinion Way près de la moitié des Français disent avoir du mal à s'endormir ou à se rendormir.

Comment mieux dormir

Pour dormir mieux et plus, l'une des astuces est de se coucher et se lever à heures fixes.

Et aussi de faire régulièrement au moins une demi-heure de sport. Et dans la journée de s'exposer à la lumière du jour pendant plus d'une heure.

Il vaut mieux également, surtout le soir, éviter les excitants comme l'alcool et le tabac.

Si on le peut, l'idéal est en plus de compléter sa nuit avec une petite sieste d'un quart d'heure, vingt minutes par jour. Comme le font presque un quart des Français au moins une fois par semaine.

Et puis, quand l'heure change comme dans la nuit du 28 au 29 mars prochain on s'habitue quatre jours avant, à raison d'un quart d'heure par soir.

Pour connaitre les événements sur le sommeil organisés près de chez vous : journée du sommeil.org

* Ce sondage Opinion Way a été réalisé sur 1.014 personnes représentatives âgées de 18 à 75 ans.