Journée mondiale de l'AVC : des progrès mais la rapidité de prise en charge reste capitale

La Journée mondiale de l'AVC, c'est ce mardi. En France, il y a un accident vasculaire cérébral toutes les quatre minutes. L'AVC fait 30.000 morts par an et provoque de nombreux handicaps. Cette année, en plus de la prévention la Société française neuro vasculaire insiste sur les progrès faits ces dernières années et surtout depuis cinq ans. En 30 ans, le taux de mortalité a baissé de 40%.

Quels sont les progrès majeurs dans le traitement des AVC ?

Le progrès le plus important a un nom un peu compliqué : c'est la thrombectomie. Cette technique consiste à aller chercher le caillot qui bouche une artère directement dans le cerveau. Soit avec un petit bout de grillage qui emballe le caillot. Soit par aspiration. Un progrès de taille car c'est efficace dans 80% des cas. L'an dernier, il y a eu 7.000 thrombectomies. Soit deux fois et demi de plus qu'il y a quatre ans.

Encore trop peu de thrombectomies

Le fait qu'il y ait eu 7.000 thrombectomies en 2018 montre une sacrée augmentation. Mais c'est encore très insuffisant au vue des 15.000 personnes qui en auraient besoin. La faute au trop petit nombre de médecins formés. Un déficit qui est en passe d'être réglé.

Autre espoir : mieux comprendre l'origine des caillots

L'autre source d'espoir, ce sont les recherches actuelles sur les caillots eux-mêmes. Dans plusieurs villes de France - Caen, Nantes, Nancy, Rennes, Bordeaux, Paris... - des hôpitaux travaillent pour comprendre comment ces caillots se forment et quels sont leurs points faibles. En attendant, tous les experts insistent sur l'importance de la rapidité de la prise en charge des personnes victime d'AVC. Et donc d'appeler tout de suite le 15.

Pour savoir reconnaître un AVC, direction le site internet VITE le 15 ; l'acronyme VITE pour Visage paralysé, Inertie d'un membre, Trouble de la parole.